　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強生：俄對烏克蘭發出「好壞參半的信號」　英國最新情報曝光

▲▼俄羅斯軍隊在列寧格勒地區進行軍演。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊在列寧格勒地區進行軍演。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

英國首相強生15日表示，俄羅斯在烏克蘭問題方面發出「好壞參半的信號」。他透露最新情報指出，莫斯科仍持續擴大邊境軍力，但對談判抱持開放態度。因此，儘管英國還無法信服「俄羅斯撤兵」的說法，卻相信仍有機會透過外交途徑緩解危機。

強生15日上午坦言「情報並不令人鼓舞」，「在與烏克蘭及白俄羅斯接壤的邊境附近，俄軍野戰醫院持續建設中，這只能被理解為『為入侵做準備』。根據我看到的情報，確實有更多營級戰術小組被帶到靠近烏克蘭邊境的地方。」英國政府14日也透露，莫斯科正增派數千名士兵及14個營的軍力，加入已經部署邊境的100個營。

強生提到，英國駐基輔大使館持續開放，是為了展現對烏克蘭的支持。他仍對外交途徑抱有希望，因為俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於14日向總統普丁建議，應繼續與西方國家擴大協調。

▲▼英相強生。（圖／路透）

▲英相強生認為，俄羅斯針對烏克蘭局勢發出「好壞參半」的信號。（圖／路透）

與此同時，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，邊境俄軍估計達到15萬，如果實施任何行動，應該都是擴大而非縮減。他強調，外界必須「根據行動來判斷」俄羅斯。其他西方官員看法一致，也持續擔憂莫斯科羅織藉口，合理化軍事干預行動，「我們沒有看見俄羅斯緩解局勢的跡象。我們看到的恰恰相反。」

俄國國防部15日宣稱正從西南部撤軍，烏俄危機看似出現一線曙光。英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）研究員博伊德（Henry Boyd）指出，「大規模軍事進攻」及「入侵並佔領整個國家」有所區別，「我認為俄羅斯有能力實施前者，但能否成功實施後者，值得懷疑。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
讓謝和弦混戰12女！　莉婭「答應一夫多妻」滿足需求
週末低溫下探「個位數」！　急凍時間點出爐
快訊／港湖女神不雅照LINE瘋傳！　高嘉瑜開告了
快訊／疫情擴大！　中油大林廠至少3人確診
黑卡「全台最有錢YTR」已婚爆帶妹上摩鐵！　辣模身分曝
丟丟妹快破產「1月慘賠1500萬」　怒嗆：不會給你好過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

摔進一大鍋滾燙熱湯！　2歲女童參加生日派對慘死

強生：俄對烏克蘭發出「好壞參半的信號」　英國最新情報曝光

普丁到底想幹嘛？　他估會繼續大玩「邊緣政策」：未來3周可觀察

莫德納首度宣布來台設立公司！　mRNA技術助亞太對抗疾病

南韓確診首破9萬大關！單日新增翻倍跳　2月底恐破17萬例

日本擬3月起逐步解封　允許外國人「入境隔離縮至3天」

俄烏開打將釀全球4大衝擊！　「油氣狂飆」麵包、肉價跳漲

網紅媽顧拍露奶辣照　2歲兒跌泳池溺斃！「砰」一聲才知事情大條

俄烏危機緩和　國際油價大跌逾3％

加拿大寒冷海域漁船失事！　至少7死14人失蹤

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

林志玲遭影射...小S氣：關那些人屁事　曝大S變超美「工作全推給妹妹XD」

摔進一大鍋滾燙熱湯！　2歲女童參加生日派對慘死

強生：俄對烏克蘭發出「好壞參半的信號」　英國最新情報曝光

普丁到底想幹嘛？　他估會繼續大玩「邊緣政策」：未來3周可觀察

莫德納首度宣布來台設立公司！　mRNA技術助亞太對抗疾病

南韓確診首破9萬大關！單日新增翻倍跳　2月底恐破17萬例

日本擬3月起逐步解封　允許外國人「入境隔離縮至3天」

俄烏開打將釀全球4大衝擊！　「油氣狂飆」麵包、肉價跳漲

網紅媽顧拍露奶辣照　2歲兒跌泳池溺斃！「砰」一聲才知事情大條

俄烏危機緩和　國際油價大跌逾3％

加拿大寒冷海域漁船失事！　至少7死14人失蹤

小S直播喝茫抱怨修杰楷！脫口「陶子姐很假」爆內幕　2.3萬人看呆

后豐大橋女教師命案　男友重判變無罪！檢提「5違法」再上訴

港增4285例確診、逾3000人初步陽性　1.2萬人留社區「等候送院」

黃牌重機鑽車縫卻被汽車駕駛唸？發文求解：只有紅盾牌不行好嗎

西蒙斯聯手KD、厄文：很可怕　期待作客費城「沒跟恩比德說話」

9點打烊「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽留1星嗆沒醫德！臉腫了

元宇宙、電動車大爆發　半導體陷人才荒缺3.4萬人創7年新高

可摺疊iPhone渲染圖曝光！　郭明錤：有望在2023年前發布

立委收賄案將辯結　主嫌李恆隆出庭嗆：輸給專偷人家東西的財團

衝了！速食店限時「指定烤雞套餐下殺8折」　加碼送甜甜圈免費吃

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

瘋狂網紅太愛BTS！忍痛追求GG縮小手術

網紅媽顧拍露奶辣照　2歲兒跌泳池溺斃

女大生拍A片虔誠爸媽斷關係　發現「賺很多錢」秒變心

馬斯克公司傳16實驗猴死亡　承認8隻被安樂死

塑膠與化學製品汙染已超限 科學家籲抑制產量

俄稱開始撤軍　拜登：未經核實、仍可能攻打烏克蘭

路人被撞倒　後車「輾過爆頭」！影片曝

道瓊開盤上漲450點　烏克蘭局勢降溫中斷跌勢

日本裙帶菜產地造假　食品公司社長被捕

日相與烏克蘭總統通電話　備一億美元借款援烏

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

安德魯王子「性侵少女案」達成庭外和解

美西遭逢「1200年一遇」特大乾旱

烏克蘭78歲阿嬤臥射AK-47　霸氣回：你老母也會這麼做

更多熱門

相關新聞

普丁到底想幹嘛？　他估繼續大玩「邊緣政策」

普丁到底想幹嘛？　他估繼續大玩「邊緣政策」

俄羅斯選擇在西方不斷示警的16日「開戰日」前局部撤軍，並表示應繼續外交斡旋，雖讓俄烏危機出現曙光，西方國家樂見其成，但其實烏邊境仍有超過10萬俄軍的重兵部署，入侵威脅依然存在。俄國總統普丁的意向始終難參透，《基輔郵報》的總編表示，目前看來俄國仍在玩「虛張聲勢的邊緣政策」，未來3周內的外交對談是重要風向。

俄烏開打全球4大衝擊！　「油氣狂飆」肉價漲

俄烏開打全球4大衝擊！　「油氣狂飆」肉價漲

俄烏危機緩和　國際油價大跌

俄烏危機緩和　國際油價大跌

俄剛稱撤軍　烏克蘭隨即遭「駭客網攻」

俄剛稱撤軍　烏克蘭隨即遭「駭客網攻」

俄撤軍尚未證實　拜登：仍可能攻擊

俄撤軍尚未證實　拜登：仍可能攻擊

關鍵字：

英國強生烏俄俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

抖音網紅酸台灣沒快車！賽車教父怒約戰

周末冷空氣　恐成首波寒流

祈錦鈅「下最後通牒」逼莉婭道歉！　揚言退演藝圈

對話曝光！祈錦鈅開罵「那東西根本不是個咖」

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面