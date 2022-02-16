強生：俄對烏克蘭發出「好壞參半的信號」　英國最新情報曝光

▲俄羅斯軍隊在列寧格勒地區進行軍演。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

英國首相強生15日表示，俄羅斯在烏克蘭問題方面發出「好壞參半的信號」。他透露最新情報指出，莫斯科仍持續擴大邊境軍力，但對談判抱持開放態度。因此，儘管英國還無法信服「俄羅斯撤兵」的說法，卻相信仍有機會透過外交途徑緩解危機。

強生15日上午坦言「情報並不令人鼓舞」，「在與烏克蘭及白俄羅斯接壤的邊境附近，俄軍野戰醫院持續建設中，這只能被理解為『為入侵做準備』。根據我看到的情報，確實有更多營級戰術小組被帶到靠近烏克蘭邊境的地方。」英國政府14日也透露，莫斯科正增派數千名士兵及14個營的軍力，加入已經部署邊境的100個營。

強生提到，英國駐基輔大使館持續開放，是為了展現對烏克蘭的支持。他仍對外交途徑抱有希望，因為俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於14日向總統普丁建議，應繼續與西方國家擴大協調。

▲英相強生認為，俄羅斯針對烏克蘭局勢發出「好壞參半」的信號。（圖／路透）



與此同時，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，邊境俄軍估計達到15萬，如果實施任何行動，應該都是擴大而非縮減。他強調，外界必須「根據行動來判斷」俄羅斯。其他西方官員看法一致，也持續擔憂莫斯科羅織藉口，合理化軍事干預行動，「我們沒有看見俄羅斯緩解局勢的跡象。我們看到的恰恰相反。」

俄國國防部15日宣稱正從西南部撤軍，烏俄危機看似出現一線曙光。英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）研究員博伊德（Henry Boyd）指出，「大規模軍事進攻」及「入侵並佔領整個國家」有所區別，「我認為俄羅斯有能力實施前者，但能否成功實施後者，值得懷疑。」

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