舌頭驚見1詭異症狀！20歲女「以為性病」羞就醫...竟是癌症四期

▲20歲華勒絲舌頭長腫塊竟是罹患癌症。

實習記者林郁婷／綜合報導

英國女子華勒絲（Olivia Wallace）20歲時發現舌頭上有腫塊，以為得了性病而不敢去看醫生，拖了7個月，直到痛到受不了了才去就醫，沒想到被診斷出罹患舌癌第四期。

根據《紀事報》（Chronicle Live）報導，來自桑德蘭（Barnes）的華勒絲2015年發現舌頭有腫塊，而且越長越大，讓她非常緊張，上網查了資料後，認為自己應該是得了性病，因此覺得丟臉而不敢看醫生，就這樣拖了7個月，等到已經痛到受不了，只要碰到東西就會痛，也影響到進食，才硬著頭皮就醫，那時的她才20歲。

華勒絲表示，醫生告訴她罹患了舌癌，而且已經到了第四期，癌細胞已經擴散到淋巴結，這消息比以為自己得性病還更讓她驚恐，因為在這之前，除了舌頭痛之外，沒有感到其他不舒服，「但我可能患有四期癌症四處走動了幾個月，如果我再等一個月，現在可能不在。」

確診癌症後，華勒絲立即開始接受各種治療，包括化療、放射治療和手術。如今26歲的她已經恢復健康，並大方分享經驗，公開手術後的傷疤照，希望讓更多年輕人注意身體健康，「如果我能幫助到一個因尷尬而不去看醫生的人，那麼這就證明我的故事是值得的。」

根據青少年癌症基金會（Teenage Cancer Trust）資料顯示，13~24 歲的年輕人有五個常見癌症跡象，分別是腫塊腫脹、沒有原因的疲倦、痣的變化、持續疼痛以及明顯的體重變化，但是大多數18~24歲受訪者只知道腫塊和腫脹。首席護士索恩斯（Louise Soanes） 表示，「與老年人相比，癌症對年輕人的影響要小得多，但一旦發生了，它就會產生毀滅性的影響。」