舌頭驚見1詭異症狀！20歲女「以為性病」羞就醫...竟是癌症四期

▲20歲華勒絲舌頭長腫塊竟是罹患癌症。

實習記者林郁婷/綜合報導

英國女子華勒絲(Olivia Wallace)20歲時發現舌頭上有腫塊,以為得了性病而不敢去看醫生,拖了7個月,直到痛到受不了了才去就醫,沒想到被診斷出罹患舌癌第四期。

根據《紀事報》(Chronicle Live)報導,來自桑德蘭(Barnes)的華勒絲2015年發現舌頭有腫塊,而且越長越大,讓她非常緊張,上網查了資料後,認為自己應該是得了性病,因此覺得丟臉而不敢看醫生,就這樣拖了7個月,等到已經痛到受不了,只要碰到東西就會痛,也影響到進食,才硬著頭皮就醫,那時的她才20歲。

華勒絲表示,醫生告訴她罹患了舌癌,而且已經到了第四期,癌細胞已經擴散到淋巴結,這消息比以為自己得性病還更讓她驚恐,因為在這之前,除了舌頭痛之外,沒有感到其他不舒服,「但我可能患有四期癌症四處走動了幾個月,如果我再等一個月,現在可能不在。」

確診癌症後,華勒絲立即開始接受各種治療,包括化療、放射治療和手術。如今26歲的她已經恢復健康,並大方分享經驗,公開手術後的傷疤照,希望讓更多年輕人注意身體健康,「如果我能幫助到一個因尷尬而不去看醫生的人,那麼這就證明我的故事是值得的。」

根據青少年癌症基金會(Teenage Cancer Trust)資料顯示,13~24 歲的年輕人有五個常見癌症跡象,分別是腫塊腫脹、沒有原因的疲倦、痣的變化、持續疼痛以及明顯的體重變化,但是大多數18~24歲受訪者只知道腫塊和腫脹。首席護士索恩斯(Louise Soanes) 表示,「與老年人相比,癌症對年輕人的影響要小得多,但一旦發生了,它就會產生毀滅性的影響。」

I thought my 'embarrassing' tongue spot was an STI but reality was terrifying https://t.co/tHOcDIxw2H