俄國已撤軍？消息人士曝普丁做好準備：72小時內恐快、狠開戰

▲英美兩國質疑俄國撤軍是假動作，實際上軍隊更往戰線靠近。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

俄羅斯國防部在當地周二時間表示，部分軍隊完成軍演後，會從烏克蘭邊境撤離，但美英兩國顯然都不相信。美國總統拜登在公開演講時直言，「至今尚未看到這一點」，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也指出，「目前還沒看到任何撤軍的證據」。除此之外，美國官員更擔心，俄軍反而更向戰線靠攏，運送補給品和醫療用品到射擊地點。

根據《ABC News》和《路透社》報導，美英兩國都公開表示，雖然俄羅斯國防部曾表明，部分軍隊會在演習完撤出烏克蘭，但目前都還沒看到任何證據。消息人士更透露，美國官員擔心，俄軍不僅不會撤軍，反而向前線靠近，便於運送補給品到射擊點，「俄羅斯現在擁有15萬名士兵，可以『隨時』對烏克蘭發動迅速而野蠻的入侵」。

據ABC News報導指出，普丁已經要求軍隊，在2月16日前做好準備，但目前還不清楚到底會不會攻打烏克蘭。而克里姆林宮則始終否認，有侵略烏克蘭的計畫，並指控美國根本是「歇斯底里」，才會不斷發出「迫切」的警訊。

不過消息人士說，美國官員認為，戰爭可能從關鍵基礎設施的電子戰和空中轟炸開始，接著特種作戰部隊進入首都基輔，並為從白俄羅斯進入的部隊提供補給，整個過程將在24~72小時內迅速結束；拜登也在周二的演講中證實，「俄羅斯軍隊仍然處於非常危險的位置，仍然非常可能入侵，並將造成巨大的人員傷亡。」