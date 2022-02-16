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新生兒平均領14.3萬　2020年生育給付下滑5.7%　

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▲少子化已是國安危機。（圖／記者李毓康攝）

記者曾俊豪／綜合報導

為解決少子化，立法院法制局建議擴大增加育兒相關所得稅優惠，並鼓勵將生育優惠措施入憲，明確政府作為與義務。事實上，最新統計顯示，國內生育給付請領金額正逐年減少，109年生育給付共230.1億元，比108年減13.8億元，下滑5.7％，

依國際勞工組織（ILO）規範，生育給付涵蓋提供婦女生育前後一定期間內的各項給付，生育給付規模則受新生兒人數、社會環境及政策等因素影響，行政院國情統計通報近日公布109年生育給付統計，109年生育給付230.1億元，比前一年減少13.8 億元，下降5.7％。

▲▼少子化衝擊，生育補助請領連年下滑。（圖／翻攝國情統計報告）

▲生育給付以產假薪資為最大宗。（圖／翻攝國請統計報告）

報告分析背後原因，主要是新生兒人數比前一年減少1.4萬人。報告分析，生育給付下降與新生兒降幅（22.3%）相比，幅度較為趨緩，主要與政府持續擴大各項獎勵生育政策有關。若把生育給付平均分配，109 年平均每位新生兒可分配14.3 萬元，比108 年增加3362 元，增幅2.4％。

另外，近一步觀察「社會救助及福利服務」計畫的主要給付項目，109 年則以雇主對員工產假薪資給付103.4 億元最大宗，占74.1％，其次則是生育補助、獎勵金及其他，共 36.1 億元，占25.9％。

▲▼少子化衝擊，生育補助請領連年下滑。（圖／翻攝國情統計報告）

▲生育給付請領呈現下滑趨勢。（圖／翻攝國情統計報告）

報告統計，若把生育給付平均分配給每位新生兒，109 年平均每位新生兒可分配14.3 萬元，則比108 年增加3362 元，增幅達2.4％，若與105 年相比，則增加2.1 萬元，達17.5％，顯示105 年至109 年之間，平均每位新生兒所獲生育給付呈現逐年遞增趨勢。

由於少子化牽涉到國安問題，立法院法制局日前發佈報告，引用衛福部2018年的調查，學齡前兒童家庭每月支出呈現增高趨勢，每月平均支出達50497元，較2014年增加5121元；另有統計顯示，若育兒負擔低於可支配所得15%，民眾才有意願生第二胎，故立法院法制局建議擴大增加育兒相關的所得稅優惠。

報告提到，目前國內獎勵生育的租稅優惠政策，在所得稅方面，除了幼兒學前特別扣除額外，尚有扶養未成年子女或有特殊情況子女的免稅額規定，以及子女教育學費特別扣除額的規定等；建議研議是否有進一步提高的可行性，也可參考新加坡的做法，以「生育子女數」作為基礎提高優惠額度。

▲▼育兒,嬰兒車,帶小孩,娃娃車,推車,幼童,家長,親子教育,幼兒,生育率,出生率,少子化,生育津貼,生育給付,育嬰假。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院法制局建議議擴大增加育兒相關所得稅優惠。（圖／記者李毓康攝）

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