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大陸 大陸焦點 特派現場

英首相強生微博發文喊話俄羅斯　陸網友：普丁又不上微博

▲英國首相官方微博發文喊話俄羅斯總統普丁。（圖／翻攝英國首相微博）

▲英國首相官方微博發文喊話俄羅斯總統普丁。（圖／翻攝英國首相微博）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯和烏克蘭在邊境對峙的情況持續，北約國家領袖紛紛加入戰局斡旋以和緩局勢。態度較為強硬的英國首相強生（Boris Johnson）雖認為俄羅斯撤軍的說法不能完全信服，但他也希望能透過外交途徑解決危機。以英國首相實名認證的微博帳號昨（15）日用中文發文喊話俄政府，應避免做出對其造成災難性錯誤決定。

▲▼俄羅斯總統普丁（左）、英相強生（右）。（組圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（左）及英國首相強生（右）。（組圖／路透）

微博「英國首相」官方帳號指出，我們正處於懸崖的邊緣，但普京（普丁）總統還有時間退一步思考。我們敦促所有人參與對話——俄羅斯政府應避免做出對本國造成災難性錯誤的決定。

文章貼出後24小時內得到108萬人點讚、4.8萬人轉載及4.2萬筆留言，這也是該帳號自2021年11月12日後首度發文。外界分析，這則用中文呈現的發文，背後的意涵還是希望身為俄羅斯最大盟友和鄰國的中國大陸能加入斡旋，同時影響大陸網友對烏克蘭局勢的看法。

不過，留言的大陸網友似乎不怎麼買單，有網友表示，「建議英國首相去推特，普丁不認識中文」；「普丁又不上微博，寫給誰看」。也有網友嘲諷，「他（強生）在懸崖邊緣，快推他下去」；「多大歲數還告老師，你倆自己解決去」；「有人冒充英國首相，被盜號了」。

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