「廚房水龍頭又壞了啦」　25歲女傳美照「色誘房東」結局超尷尬

▲女傳美照以為可以色誘房東。（圖／翻攝自TikTok／penny_mcnatt）

記者李振慧／綜合報導

美國一名25歲女子發現廚房水龍頭壞了，為了省一點維修費竟然試圖色誘房東，和對方聯絡時特別傳了自己美照，沒想到對方完全沒有動心，讓她羞愧到「社會性死亡」。

來自密蘇里州的25歲女子佩妮(Penny McNatt)，雖然已是2個孩子的媽，外表看起來仍然十分年輕可愛，近來在TikTok拍片表示，她為了壞掉的水龍頭聯繫房東，試圖和對方調情卻反而碰一鼻子灰。

佩妮表示，房東得知水龍頭又壞了，立即要她傳照片過來，她卻傳了一張自己與水龍頭的自拍照，本來以為美貌會獲得房東稱讚，沒想到對方卻冷回「水龍頭，不是你」，讓她超級尷尬，只能裝傻回覆「喔，好，我搞錯了」。

影片分享後獲得840多萬網友點閱，許多網友表示，「天啊，尷尬到我肚子都痛起來了」、「實在是太丟臉了」、「省錢不成，反而讓房東想漲房租」、「如果是我，會尷尬到立刻搬家」，不過也有人認為房東說不定只是比較害羞，建議她應該試著再約看看。