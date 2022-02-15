手一滑命就沒了！　恐怖媽逼男童「懸吊10樓高空」到9樓撿衣服

▲男童拼命爬回10樓，差點沒命。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度一名媽媽為了撿掉到樓下的衣服，竟然只用紗麗吊著小兒子，把人懸吊在10樓高空中，好不容易撿到衣服後，再使用同樣方式搖搖晃晃把人拉回10樓，驚險畫面引發附近居民圍觀，還被拍下影片在網路上瘋傳。

事件發生在哈里亞納邦的法里達巴德市(Faridabad)，從影片中可看到，一名男童手上抓著紗麗，被媽媽和祖母緩緩從10樓陽台垂吊至9樓，而且身上沒有任何防護裝置，若是一個不小心便有可能發生意外。

影片在網路上爆紅後引發網友批評，警方表示，女子因為衣服掉到9樓，樓下住戶又剛好不在家，她為了省麻煩竟然做出可能會讓孩子喪失性命的行為，真的是非常魯莽又不負責任。