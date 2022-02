手一滑命就沒了！　恐怖媽逼男童「懸吊10樓高空」到9樓撿衣服

▲男童拼命爬回10樓,差點沒命。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度一名媽媽為了撿掉到樓下的衣服,竟然只用紗麗吊著小兒子,把人懸吊在10樓高空中,好不容易撿到衣服後,再使用同樣方式搖搖晃晃把人拉回10樓,驚險畫面引發附近居民圍觀,還被拍下影片在網路上瘋傳。

事件發生在哈里亞納邦的法里達巴德市(Faridabad),從影片中可看到,一名男童手上抓著紗麗,被媽媽和祖母緩緩從10樓陽台垂吊至9樓,而且身上沒有任何防護裝置,若是一個不小心便有可能發生意外。

影片在網路上爆紅後引發網友批評,警方表示,女子因為衣服掉到9樓,樓下住戶又剛好不在家,她為了省麻煩竟然做出可能會讓孩子喪失性命的行為,真的是非常魯莽又不負責任。

Appalled to see this video of a mother from #Faridabad!

Heights of carelessness, insensitivity & irresponsibility.

She has no right to risk her kid's life. pic.twitter.com/uNj362e9UO