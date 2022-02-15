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高空傳恐怖尖叫聲！　7歲女童跌出纜車「12公尺高直接墜地」

記者李振慧／綜合報導

美國佛州博覽會傳出纜車墜人事件，一名7歲女童搭乘纜車時突然跌出座位，整個人從12公尺高空直接墜地，後來被緊急送醫治療。據了解，當時她是與另外2名兄弟姊妹一起搭乘，目前尚不清楚墜落原因。

希爾斯波羅郡(Hillsborough County)警方表示，事件12日晚間8時40分左右發生在坦帕市的博覽會上，墜落女童與另外2名兄弟姊妹一起搭乘纜車時，不小心跌出纜車外，3名孩童的年紀均不超過10歲。

目擊民眾表示，活動進行到一半時突然傳出尖叫聲，把大家都嚇了一大跳，結果發現一名女童墜落在草地上，人已經失去知覺。警方表示，女童約從10至12公尺高空掉落，因為手腕骨折仍在醫院接受治療中。

▼傳出女童墜出纜車意外。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像／美聯社）

▲▼纜車,嘉年華,遊樂園。（圖／達志影像／美聯社）

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