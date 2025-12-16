　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫌結帳慢狂毆超商店員！追急診室胡鬧還辱警　臨時工犯4罪慘了

▲陳男在警局辱罵毆打員警成傷遭送辦。（圖／ETtoday資料照）

▲陳男在警局辱罵毆打員警成傷遭送辦。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化陳姓臨時工不滿超商結帳等太久，竟持球棒砸毀店內收銀機與玻璃，並毆打店員成傷；更離譜的是，事後還尾隨至醫院，在急診室持椅作勢攻擊、出言恐嚇，接受警方偵訊時又辱罵並毆打員警。法院審理後，認定陳男分別涉犯毀損、傷害、恐嚇及妨害公務等罪，判處應執行8月徒刑，得易科罰金。

起訴書指出，陳男於去年7月間，前往彰化縣一家超商內，因覺得結帳等待時間太長，一怒之下竟手持木製球棒，砸毀店長管領的收銀機台及收銀台玻璃，導致設備不堪使用，隨後更以球棒毆擊蔡姓店員後背，造成其後背與後腰挫傷，由救護車送往醫院救治。

離譜的是，陳男見店員送醫，竟自行開車尾隨到醫院，於急診室內手持醫院椅子作勢攻擊受傷店員，並對其恐嚇「不要浪費醫療資源，你這麼想受傷我就讓你住院」，導致店員心生恐懼。

陳男前往鹿港分局秀水分駐所接受調查，當廖姓員警欲對其實施酒測時，陳男竟以「你去旁邊被X啦」、「X你娘」、「X你娘機掰」等語辱罵執勤員警。經制止後仍持續謾罵，員警見其情緒激動、公然侮辱公務員，遂上前壓制逮捕，陳男卻在過程中徒手毆打員警，導致廖員右耳後、右臉頰、左手背等多處挫擦傷及鈍傷。

檢方調查後，依毀損、傷害、恐嚇、妨害公務、公然侮辱等罪將陳男起訴。案件中扣案的木製球棒雖為犯罪所用，但因非被告所有，未宣告沒收。法院審理時，陳男雖坦承部分犯行，並與受傷店員達成民事調解，但未依約履行賠償、至於超商店長及遭毆員警則未達成和解。

法官審酌，陳男僅因結帳不耐煩就毀損物品、傷害店員，甚至尾隨至醫院恐嚇；又在警方執行公務時侮辱並毆打員警，行為明顯缺乏情緒管理能力與法治觀念，公然挑戰公權力、破壞法秩序。考量其國中肄業、從事臨時工，日薪約1500元等背景，最終判處毀損罪2月、傷害罪3月、恐嚇罪2月、妨害公務罪4月，合併應執行有期徒刑8個月，如易科罰金。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高虹安逆轉勝　可復職新竹市長
快訊／高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序
快訊／台大13妹「公衛文」二審改輕判
恐怖瞬間曝！23歲女當場夾死　賓士猛撞垃圾車
台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因
快訊／垃圾車遭猛撞　23歲女當場夾死
台中青海家樂福大反轉　業者公告「不歇業了！」
3檔處置首日氣虛　記憶體飆股跌近8%殺最兇
快訊／大逆轉！高虹安涉貪　二審判無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「酷龍」檔車路口擦撞！衝進待轉區鏟翻3車　混亂現場畫面曝

畫面曝光！轎車阿里山公路撞護欄　「噴火飛進大排」22歲男慘亡

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」判3月「兔姐」判4月

基隆毒駕男「刷一排防撞桿」！蔬果行前猛撞奪命　5天前曾自撞藥局

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

監獄收容人打管理員　違規單「欲攻擊主管」還被他挑毛病

超商店員裝闊「月給10萬包養」摩鐵談價錢硬上　射後神隱慘了

黑幫討280萬債務　旅社女員工挨兩巴掌倒地險喪命！5煞被起訴

恆春台灣牛前3車追撞！氣囊炸開男受困　消防破窗救人急送醫

27歲男高山症發作險丟命！呼吸不順血氧剩61　直升機即刻救援

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

「酷龍」檔車路口擦撞！衝進待轉區鏟翻3車　混亂現場畫面曝

畫面曝光！轎車阿里山公路撞護欄　「噴火飛進大排」22歲男慘亡

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」判3月「兔姐」判4月

基隆毒駕男「刷一排防撞桿」！蔬果行前猛撞奪命　5天前曾自撞藥局

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

監獄收容人打管理員　違規單「欲攻擊主管」還被他挑毛病

超商店員裝闊「月給10萬包養」摩鐵談價錢硬上　射後神隱慘了

黑幫討280萬債務　旅社女員工挨兩巴掌倒地險喪命！5煞被起訴

恆春台灣牛前3車追撞！氣囊炸開男受困　消防破窗救人急送醫

27歲男高山症發作險丟命！呼吸不順血氧剩61　直升機即刻救援

「現在專心復健」39歲達比修有是否引退？美媒憂生涯終章

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

領普發1萬忘拔機車鑰匙！內埔警代管6把防失竊

一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

「酷龍」檔車路口擦撞！衝進待轉區鏟翻3車　混亂現場畫面曝

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序

明後天北東水氣增　周五雨區擴大「全台濕答答」

「咖樂迪」2批莎莎醬農藥超標　邊境攔截460公斤退運銷毀

畫面曝光！轎車阿里山公路撞護欄　「噴火飛進大排」22歲男慘亡

不怕打斷原對話！ChatGPT對話分支登陸手機版　iOS與Android同步支援

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

社會熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

基隆男連開2槍射殺舊友！檢聲押禁見

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

長輩可領1.2萬春節補助　警急喊是假的

即／台南晚間驚傳氣爆！2傷送醫

更多熱門

相關新聞

國道5車慘撞狂塞5公里　用路人崩潰

國道5車慘撞狂塞5公里　用路人崩潰

國道1號南下彰化路段晚間下班時間，驚傳嚴重連環車禍！一輛聯結車不明原因與4輛轎車撞成一團，造成5車連環撞。事故現場一片混亂，由於正值交通尖峰時段，車流瞬間動彈不得。國道警方與消防局獲報後火速抵達，緊急封閉外側及中線車道,事故中共有3人受傷，所幸皆輕傷送醫，無生命危險。警方一度僅開放內側車道通行，導致車流嚴重回堵約5公里，許多用路人行程大受影響。

網售含禁藥「爆so錠」　女賣家緩刑2年

網售含禁藥「爆so錠」　女賣家緩刑2年

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島

彰化某高職爆「極噁霸凌」　女同學遭大便抹桌椅

彰化某高職爆「極噁霸凌」　女同學遭大便抹桌椅

最衰庇護島半年內遭撞12次　剛畫導引線就破功

最衰庇護島半年內遭撞12次　剛畫導引線就破功

關鍵字：

彰化地院地檢傷害恐嚇毀損

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台下2天！　轉雨時間曝

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面