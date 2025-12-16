嫌結帳慢狂毆超商店員！追急診室胡鬧還辱警　臨時工犯4罪慘了

▲陳男在警局辱罵毆打員警成傷遭送辦。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化陳姓臨時工不滿超商結帳等太久，竟持球棒砸毀店內收銀機與玻璃，並毆打店員成傷；更離譜的是，事後還尾隨至醫院，在急診室持椅作勢攻擊、出言恐嚇，接受警方偵訊時又辱罵並毆打員警。法院審理後，認定陳男分別涉犯毀損、傷害、恐嚇及妨害公務等罪，判處應執行8月徒刑，得易科罰金。

起訴書指出，陳男於去年7月間，前往彰化縣一家超商內，因覺得結帳等待時間太長，一怒之下竟手持木製球棒，砸毀店長管領的收銀機台及收銀台玻璃，導致設備不堪使用，隨後更以球棒毆擊蔡姓店員後背，造成其後背與後腰挫傷，由救護車送往醫院救治。

離譜的是，陳男見店員送醫，竟自行開車尾隨到醫院，於急診室內手持醫院椅子作勢攻擊受傷店員，並對其恐嚇「不要浪費醫療資源，你這麼想受傷我就讓你住院」，導致店員心生恐懼。

陳男前往鹿港分局秀水分駐所接受調查，當廖姓員警欲對其實施酒測時，陳男竟以「你去旁邊被X啦」、「X你娘」、「X你娘機掰」等語辱罵執勤員警。經制止後仍持續謾罵，員警見其情緒激動、公然侮辱公務員，遂上前壓制逮捕，陳男卻在過程中徒手毆打員警，導致廖員右耳後、右臉頰、左手背等多處挫擦傷及鈍傷。

檢方調查後，依毀損、傷害、恐嚇、妨害公務、公然侮辱等罪將陳男起訴。案件中扣案的木製球棒雖為犯罪所用，但因非被告所有，未宣告沒收。法院審理時，陳男雖坦承部分犯行，並與受傷店員達成民事調解，但未依約履行賠償、至於超商店長及遭毆員警則未達成和解。

法官審酌，陳男僅因結帳不耐煩就毀損物品、傷害店員，甚至尾隨至醫院恐嚇；又在警方執行公務時侮辱並毆打員警，行為明顯缺乏情緒管理能力與法治觀念，公然挑戰公權力、破壞法秩序。考量其國中肄業、從事臨時工，日薪約1500元等背景，最終判處毀損罪2月、傷害罪3月、恐嚇罪2月、妨害公務罪4月，合併應執行有期徒刑8個月，如易科罰金。全案仍可上訴。