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馬斯克冤枉！SpaceX火箭被誤指「撞月球」　專家：是中國長征三號殘骸

▲▼ NASA發射Space X火箭獵鷹9號，撞擊小行星。（圖／達志影像／美聯社）

▲天文學家誤把即將撞上月球的火箭殘骸指稱為SpaceX火箭。圖為NASA發射SpaceX火箭獵鷹9號。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

世界首富馬斯克（Elon Musk）日前遭天文學家葛瑞（Bill Gray）揭露，他旗下太空公司SpaceX一枚火箭的箭體3月4日即將撞上月球，引發一陣「太空垃圾」的爭議。然而，葛瑞上周末承認研判錯誤，逐漸逼近月球的物體不是出自SpaceX，而是中國的長征三號火箭殘骸。

綜合法新社等報導，葛瑞1月底曾發表文章，揭露SpaceX火箭的推進器將在3月4日撞擊月球表面，如今他更正表示，確實有火箭即將撞上月球，但不是由SpaceX所發射，而是名為「2014-065B」的廢棄箭體，也就是2014年中國執行嫦娥5-T1登月任務時，發射的長征三號丙運載火箭的推進器。

天文學家麥道威（Jonathan McDowell）在推特發文，雖然是無心之過，但這凸顯出對深太空物體缺乏適當追蹤的問題。他主張加強對太空垃圾的監控管理。而美國航太總署（NASA）此前表示，拜繞行月球的太空船「月球軌道探測器」（LRO）所賜，屆時NASA將試圖觀察此物體撞擊爆炸後所形成的隕石坑。

NASA表示，這是個「令人興奮的研究機會」。

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