偷看男友手機發現「私約85女被打槍」　女怒提分手：寧願被劈腿！

▲女友發現男友超不槍手，寧願分手。（圖／翻攝自TikTok／self.timer.tori）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女網友好奇偷看男友手機，沒想到發現比外遇還慘的事，原來男友竟然偷偷私訊給85名女子，卻沒有任何一個人想出來約會，雖然對方沒有出軌成功，她仍決定和男友分手。

名叫多莉(Tori)的女網友在TikTok上拍片表示，「有什麼事比在手機抓到男友外遇更尷尬和心碎？那就是你看了手機，發現他試圖外遇卻沒辦法成功」，她好奇打開男友Tinder帳號發現，對方一共私訊過85名女子，卻全數遭到打槍。

多莉表示，比起被男友背叛感到心碎，更為對方連妹都把不到的處境覺得丟臉，「他居然醜到連一個妹都約不到，我又何必為這種人傷心」。影片獲得90多萬網友點閱，沒想到許多女網友也遇到類似事件表示，「我前男友也是被瘋狂打槍，我寧願他是個搶手男」。

