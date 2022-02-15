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俄羅斯隨時準備入侵！　白宮：最快本周就會開戰

▲▼烏克蘭國防部公布士兵演習照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭士兵進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄衝突一觸即發，美國總統拜登14日和英國首相強生通話後，白宮在記者會中重申，「我們現在正處於入侵可能會在任何時候開始的空窗期。」且俄羅斯可能最快在本周就會挑起戰事。

白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）14日在記者會中表示，美國正積極透過外交緩解烏俄問題，若俄羅斯願意採取具建設性的接觸，那麼外交途徑是可行的；但正如先前所說，現在正處於入侵可能會在任何時候開始的空窗期，而且可能就會在本周發生。

尚皮耶強調，目前美方看到俄羅斯不斷加派駐軍到烏克蘭邊界，目前還不清楚俄羅斯會選擇哪條道路，但美國已經準備好應對任何情況，「總統拜登在通話中向普丁清楚表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將與我們的盟友和伙伴站在一起，做出果斷回應，讓俄羅斯付出迅速和嚴重的代價。」

拜登14日和英國首相強生（Boris Johnson）電話會談，雙方重申俄羅斯若入侵烏克蘭將面臨嚴重後果，但也強調還有外交斡旋空間。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應指出，總統普丁「有意願展開協商」，並表示烏克蘭危機只是俄國對更大的國安疑慮的一部分而已。

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