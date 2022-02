媽媽去買菜！2歲5歲女童「爬出3樓窗外」找人　驚險畫面曝光

▲男子試圖爬上3樓救人。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

南非約翰內斯堡(Johannesburg)發生一起驚險事件,2名5歲與2歲女童午覺醒來發現家中沒人,為了找媽媽竟然爬出3樓窗外,無助站在無護欄的外牆上,驚險畫面驚動附近居民,一名男子還徒手爬出2樓窗外,希望能幫忙安撫女童情緒。

當地媒體報導,事件發生在12日下午,2名女童的媽媽趁孩子午睡時去附近肉舖買菜,沒想到差點釀下大禍。33歲警官馬盧拉(Tebogo Mailula)與其他3名警官在社區巡邏時,發現公寓外有一大群民眾圍觀,上前發現2名女童受困3樓外牆上。

市府發言人表示,馬盧拉立即衝到3樓想要救人,發現3樓門被鎖住沒有人在家,只好緊急要求大樓管理人開門,才順利救出2名女童,沒多久媽媽買菜回家,發現自己家擠滿了警察和民眾也被嚇了一跳。目前女童已平安回到母親身邊,事件沒有造成傷亡。

Joburg's modern-day heroes. That is what people are calling JMPD Sergeant, Tebogo Mailula, and a member of the public. They rescued two little girls, aged 2 and 5, from a ledge on the third floor of a building this weekend. #SouthAfricanMorning #DStv403 pic.twitter.com/q60DO8TmcB