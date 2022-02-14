乳癌主動篩檢率僅4成　國際扶輪社捐贈篩檢車造福雲林婦女

▲國際扶輪3470地區、國際扶輪3502地區、桃園巿扶輪社及斗六科技社等共同捐贈「扶輪卓越1號」，該車除提供乳房X光攝影外，還提供子宮頸抹片等加值服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

女性乳癌發生高峰約在45-69歲之間，為雲林縣癌症發生之首，乳癌的預防除了從生活中降低風險外，定期檢查相當重要。為防治乳癌及子宮頸癌，國際扶輪3470地區、國際扶輪3502地區、桃園巿扶輪社及斗六科技社等共同捐贈「扶輪卓越1號」，該車除提供乳房X光攝影外，還提供子宮頸抹片等加值服務。

根據統計，癌乳篩檢率僅4成；國際扶輪社今（14）日捐贈一輛乳房攝影、子宮頸抹片及超音波三合一巡迴車，盼能提高雲嘉南婦女的乳癌篩檢率。贈車儀式今天在成大斗六分院舉行，由成大斗六分院院長吳晉祥代表接受，健保署署長李伯璋、雲林縣長張麗善應邀見證，2人也感謝國際扶輪社及各界善心團體與企業的善舉。

成大斗六分院院長吳晉祥表示，調查發現婦女朋友不篩檢原因，主要原因都是「我身體沒異常為什麼要檢查」，乳癌、子宮頸癌透過早期發現，五年存活率可高達9成以上，捐贈儀式結束才是任務開始，未來院方會與縣府合作，提供巡迴社區的到點服務，讓婦女朋友能就近檢查，提高篩檢率。

雲林縣長張麗善指出，感謝國際扶輪社對雲林縣的各項捐助，尤其在根除Ｃ肝方面，縣府接下來計畫是根除婦癌，尤其是乳癌及子宮頸癌，這輛多功能巡迴車有很大助力。

▲國際扶輪社今日捐贈一輛乳房攝影、子宮頸抹片及超音波三合一巡迴車，盼能提高雲嘉南婦女的乳癌篩檢率，贈車儀式今天在成大斗六分院舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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