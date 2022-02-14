西螺福興宮「虎哩平安」小提燈曝光　元宵節憑發票免費領

▲西螺鎮長鄭玲惠及托兒所的師生今日特地到福興宮祈福，廟方將虎哩平安小提燈發給孩子們，讓太平媽保佑孩子平安長大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林西螺福興宮年十五慶元宵，往年均辦理提燈踩街、猜燈謎、賞花燈及摸彩晚會等活動，今年因疫情取消提燈踩街的活動，但廟方仍特製2022虎年「虎哩平安」小燈籠，讓鄉親領取後自由逛媽祖燈廊與西螺大橋燈會，體驗傳統元宵活動。
西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年特別訂製「虎哩平安」小燈籠，可愛又有年味，來分送給民眾與西螺鎮立幼兒園的學童，特別感謝西螺鎮長鄭玲惠及托兒所的師生今日特地來到福興宮祈福，福興宮將虎哩平安小提燈發給孩子們，讓太平媽保佑孩子平安長大。
西螺福興宮說明，元宵節當天下午5點半開始，民眾持二張未開獎統一發票即可來廟埕換取一個「虎哩平安」小提燈，發票全數捐給雲林縣家扶中心及華山基金會，受到疫情影響，公益慈善團體募款不易，福興宮拋磚引玉發起捐發票做公益，讓這些慈善單位有更多資源來服務各階層的民眾。
廟方表示，元宵節因疫情停辦踩街活動，但一樣邀請信眾攜家帶眷到福興宮欣賞孩子親手畫的燈籠、一起組合創意提燈、猜燈謎拿獎品，與最親密的人度過快樂的新年。
▲西螺福興宮年十五慶元宵，特製2022虎年「虎哩平安」小燈籠，讓鄉親領取後自由逛媽祖燈廊與西螺大橋燈會，體驗傳統元宵活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
【其他新聞】
►獨／夜市草莓壽司熱賣！「超台」口味排長龍 10元暖心價凍漲
►快訊／西螺福興宮國運籤抽出中上籤 媽祖籤詩：人民團結減緩疫情
►西螺福興宮除夕開廟門湧萬人！ 台中一家人「插頭香」拿美金紅包
讀者迴響