西螺福興宮「虎哩平安」小提燈曝光　元宵節憑發票免費領

▲西螺鎮長鄭玲惠及托兒所的師生今日特地到福興宮祈福，廟方將虎哩平安小提燈發給孩子們，讓太平媽保佑孩子平安長大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮年十五慶元宵，往年均辦理提燈踩街、猜燈謎、賞花燈及摸彩晚會等活動，今年因疫情取消提燈踩街的活動，但廟方仍特製2022虎年「虎哩平安」小燈籠，讓鄉親領取後自由逛媽祖燈廊與西螺大橋燈會，體驗傳統元宵活動。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年特別訂製「虎哩平安」小燈籠，可愛又有年味，來分送給民眾與西螺鎮立幼兒園的學童，特別感謝西螺鎮長鄭玲惠及托兒所的師生今日特地來到福興宮祈福，福興宮將虎哩平安小提燈發給孩子們，讓太平媽保佑孩子平安長大。

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西螺福興宮說明，元宵節當天下午5點半開始，民眾持二張未開獎統一發票即可來廟埕換取一個「虎哩平安」小提燈，發票全數捐給雲林縣家扶中心及華山基金會，受到疫情影響，公益慈善團體募款不易，福興宮拋磚引玉發起捐發票做公益，讓這些慈善單位有更多資源來服務各階層的民眾。



廟方表示，元宵節因疫情停辦踩街活動，但一樣邀請信眾攜家帶眷到福興宮欣賞孩子親手畫的燈籠、一起組合創意提燈、猜燈謎拿獎品，與最親密的人度過快樂的新年。

▲西螺福興宮年十五慶元宵，特製2022虎年「虎哩平安」小燈籠，讓鄉親領取後自由逛媽祖燈廊與西螺大橋燈會，體驗傳統元宵活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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