慶祝國際胡蘿蔔日　東勢鄉2分地開放彩色胡蘿蔔免費拔

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林東勢鄉生產胡蘿蔔占全台產量二分之一，在參與多場國際食品展用心推廣下，胡蘿蔔銷往日本的訂單穩定成長。為促銷國產胡蘿蔔等在地農產，雲林縣政府、東勢鄉公所與在地企業「VDS活力東勢」將於3月5日共同舉辦「國際臺灣蘿蔔日」暨農特產行銷，邀請民眾來東勢拔五彩蘿蔔，並購買在地優質農產品。

▲東勢鄉公所今日邀請VDS胡蘿蔔代言人「蔔蔔」（左一）為「國際臺灣蘿蔔日」活動宣傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

東勢鄉公所今(14)日邀請VDS胡蘿蔔代言人「蔔蔔」為活動宣傳，鄉長林維戊指出，東勢鄉除了是全台養鵝重鎮外，胡蘿蔔產量更超過全國總產量一半，近年透過日本東京食品展等國際活動，成功打開日本等海外市場，透過國際胡蘿蔔日活動，帶動東勢農產品牌形象與知名度。

雲林縣政府農業處長吳芳銘指出，後疫情時代為促進國內旅遊深度，並且發展永續城鄉，結合地方政府機關促進觀光產業並提升地方經濟。三月是胡蘿蔔採收產地最重要的一個月份，故擇每年三月第一周禮拜六為國際臺灣胡蘿蔔日，同時搭配東勢鄉其餘特色農產品一同行銷。以雲林東勢為首，鄉公所為其核心角色，帶領在地企業共同為到來的旅客呈現出雲林的農業價值。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，減碳愛地球是全球趨勢，農業更永續環境重要一環，透過這項活動推展安全永續農耕模式，也讓大家看見雲林優質農特產品。雲林東勢的胡蘿蔔正值盛產，藉由本次活動打造一個屬於雲林東勢鄉的節日，未來也期許此活動可以朝向永續發展的目標邁進，與農民、在地企業達到共享雙贏的結果。

VDS活力東勢總經理王文星表示，3月5日當天將開放2分多地分為早上及下午兩場，田中央種滿五彩胡蘿蔔都讓民眾免費拔，此外，週邊場域也有在地特色農產配合活動進行推廣行銷，將結合東勢食材與地方職人，擴大青農與在地農企業能見度，並傳遞農民故事，建立行銷管道。

▲「國際臺灣蘿蔔日」暨農特產行銷活動，在3月5日當天將開放2分多地分為早上及下午兩場，田中央種滿五彩的胡蘿蔔都讓民眾免費拔。（圖／記者蔡佩旻攝）

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