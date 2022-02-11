新北平溪天燈節12、15日登場　瑞芳警公布交管停車資訊

▲新北平溪天燈節12、15日登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

「2022平溪天燈節」首場活動12日晚間6點在平溪國中登場，新北市長侯友宜與美國在台協會處長孫曉雅等祈福，點亮超大型萌虎主燈升空，近千盞天燈將分八波施放，點亮山城夜空。瑞芳警分局10日公布交通疏導管制措施，請遊客注意管制時段及地點，並留意停車規畫位置。

瑞芳警分局表示，2月12及15日天燈節活動，警方將於當天上午9時到晚間24時時，啟動交通疏導管制措施，並視交通狀況機動調整；警方也會在會場入口處設置機動派出所，並設有外事警察提供遊客中英文服務。

一、交通管制時段（當地民眾及持有通行證車輛不受限制）：★ 2月12日9時至24時：市道106線石碇交流道口至平雙產業道路口，配合天燈節活動交通狀況彈性疏導通行。★ 2月15日9時至24時：市道106線石碇雙溪口至頂坪路瑞芳工業區段，配合天燈節活動，非當地民眾及持有通行證車輛全面管制禁止通行。★2月15日 9時至16時：台2丙線基福公路段，往雙溪、貢寮、福隆、宜蘭方向開放進行，車輛不得進入平溪區。★2月15日16時至24時：台2丙線基福公路段，配合天燈節活動交通狀況彈性疏導通行。

二、交通配套措施：★公車接駁動線運輸時間、路線：活動當日9時至24時，（1）木柵動物園-白石里中埔線；（2）國道5號石碇交流道─白石里中埔線；（3）瑞芳火車站-嶺腳寮。★鐵路接駁動線：參加活動民眾可於台鐵八堵站、瑞芳站、猴硐站、三貂嶺站搭乘往十分線火車，步行即可到達會場。

三、停車場規劃：（1）2月12日路邊單側停車：平溪街（汐平路至納骨塔）汽機車約可停100部；莊敬橋以北汐平公路，約可停汽車400部、機車300部。（2）2月15日臺2丙線（平雙公路-平雙隧道）：約可停遊覽車50部、汽車200部、機車100部；平雙公路沿線（開放雙邊停車）：約可停汽車300部。

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