基隆驚傳街頭砍人！男走路去吃早餐　遭黃傘陌生人「亂砍13刀」

▲基隆男突遭人持刀狠砍13刀。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

走在路上卻飛來橫禍！基隆一名男子4日早上走在中正區正義路、信五路上，被陌生男子持美工刀亂砍13刀，他拿起電話急忙報案，緊急送醫救治，身上有多處刀傷，手縫了3針，幸好穿著厚羽絨外套擋住，不然後果不堪設想。警方獲報後，當天迅速將人逮捕移送地檢署，同步通報衛生及消防單位評估後將犯嫌強制送往醫院收容治療。

▲▼基隆男突遭人持刀狠砍13刀，他左側手肘3公分撕裂傷。（圖／翻攝自《Dcard》）

有名網友6日下午匿名在心情版《Dcard》發文說「我被不認識的人砍！」初四早上要去吃早餐路上滑手機，突然有個穿黃色外套、拿黃色雨傘的陌生男子靠過來喊「安娜」，下一秒就朝他砍13刀，「我跟他完全不認識。」

他還說，當天報完警2月4日初四，隔天2月5日初五嫌犯就被放出來，在案發地點附近買菸買早餐，「原來有精神疾病就可以砍完人後，隔天放出來過年呢？」他被砍了13刀手縫了3針，對方完全就是往他頭部砍，幸好穿得厚都有擋下。依據醫院診斷證明書顯示，4日晚上7時33分至醫院急診就診，經診治後並縫合傷口，左側前胸壁撕裂傷（5公分）、左側手肘撕裂傷（3公分）。

網友紛紛留有表示，「精神疾病就可亂砍人嗎？」、「這個社會怎麼了？」、「太扯了！這根本往死裡砍！」、「台灣法律不就是保護壞人嗎？」、「傻眼！這種人就應該一輩子關起來」、「太誇張了！竟然這樣就把人放出來，他肯定會繼續傷害其他人」、「現在有夠危險，走在路上還要怕有人精神病亂砍人」。

▲基隆男部立醫院診斷證明書。（圖／翻攝自《Dcard》）

基隆市警察局表示，第二分局信六路派出所於4日早上7時許接獲民眾報案，正義路發生糾紛案件，警方快速到場，報案人自述行經該路段時，突遭一名陌生男子手持利器劃傷，經護送就醫，傷勢幸無大礙。案經調查，當天就查緝犯嫌到案，全案除依傷害罪嫌移請基隆地檢署偵辦，同步也通報衛生及消防單位評估後將犯嫌強制送往醫院收容治療，後續由警勤區員警協同衞生單位對該嫌加強查訪約制，防止再犯。

▲遭砍男子到派出報案。（圖／翻攝自《Dcard》）

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