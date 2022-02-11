快訊／新店50歲女確診「Ct值16」　到過家樂福、全聯、摩斯漢堡

▲案19526新北公共場所足跡。（圖／新北市政府提供）

記者蘇晏男／新北報導

新北市今新增3例居家隔離陰轉陽個案，為汐止飲料店接觸者（案19525）、南部家庭群聚相關接觸者（案19526）、企業實習員工自篩確診接觸者（案19559）。其中案19526為居住在新店的50多歲女性，已接種3劑疫苗，Ct值僅16，足跡遍及新店的家樂福、全聯、摩斯漢堡、7-11及全家。

針對案19526，新北市衛生局指出，該案為居住在新店區的50多歲女性，已接種過3劑疫苗。該案1/22-1/24與家人返回高雄娘家，與高雄（案19431）妹妹有接觸；1/29時前往台中親友家，2/2-2/4與家人及分住高雄、屏東親友到苗栗遊玩，2/4返回新北居住地。

案19526在2/9因兒女採檢陽性，遭匡列居家隔離，2/10 PCR結果陽性、Ct值16，收治專責病房治療。接觸者均已遭匡列，無新增匡列接觸者。

在足跡方面，案19526曾在2/5逛家樂福新店店；2/6到過新店摩斯漢堡北新店、全聯北新門市、聖瑪莉七張店、家樂福新店店。2/7時去過全聯新店惠國門市、全家新店福興店、7-11統客門市、全家新店統寶店；2/8造訪家樂福新店店；2/9則是去過7-11統客門市、全家新店統寶店，以及7-11冠冠門市。