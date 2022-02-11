▲開學首日！金山警啟動「護童勤務」，分局長詹志文親上陣守護。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市國、高中及小學今日寒假結束開始上學，今（11日）為開學首日，為維護學生安全，新北市金山警分局規劃執行交通疏導及護童專案勤務，派員前往轄內各校門口守望，結合義交協勤民力，配合校方的導護老師及志工，並即時勸離臨停車輛維持校園周邊交通秩序，確保學童上下學安全。分局長詹志文11日率同組長、派出所所長校園專任警力執行護童專案。

金山警分局長詹志文11日上午率同防治組長林至信、行政組長黃信維及分駐（派出）所長校園專任警力，結合義交、導護老師及學校志工，共同於每日上、放學時段在國小校門口執行交通疏導，以維持校園週邊交通及治安。同時針對轄內各級學校週邊地區加強巡邏密度，盤查可疑人士並提高見警率，淨化校園安全空間。

▲金山分局長詹志文（左3）率同組長、派出所所長校園專任警力執行護童專案。金山國小校長顏顯權（左4）、金山警防治組長林至信（左2）、行政組長黃信維（右1）、金山派出所所長程冠綸（右1）。

詹志文指出，金山、萬里、石門三區轄內12所小學、3所國中及2所高中（職）已全數納入規劃之安全防護網，在開學即啟動強化校園安全機制及相關作為，以建構安全的學習環境，讓學童平安學習，也讓家長安心。

詹志文表示，家長在接送學童時，請配合警方交通疏導，注意交通安全及學童們的動向，切勿讓他們任意跨越馬路以免發生危險，也不要為了貪圖方便而隨意停車，因而影響其他民眾用路權益，共同建造學校安全及優質交通環境。

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