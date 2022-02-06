恐怖蜈蚣闖台鐵月台咬人！他買完年貨腳踝爆血　警急送醫搶救

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名老先生日前採買完年貨在月台等火車時，右腳踝突然一陣刺痛，猛然一看，肇事者竟是一隻約10公分長的蜈蚣。老翁腳踝明顯出血，警方獲報前往協助，並通知消防人員到場包紮消毒，將人送到醫院診療。站方人員也表示，會加強環境清理，避免再有蜈蚣跑進月台傷人。

▲車站月台被牠咬！老翁買完年貨腳踝爆血痛，低頭驚見「白足蟲」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

鐵路警察局七堵派出所所長廖俊德、警員廖祥豪，1月30日執行七堵車站月臺守望勤務，於第二月臺巡守過程中，發現一名老翁面有難色，主動向前詢問老翁是否需要協助，該老翁表示，剛剛被一隻約10公分長的蜈蚣咬傷並流血，看著自己傷口血流不止卻不知所措，神色非常焦急，趕緊將老翁送醫，所幸並無大礙。

所長廖俊德、警員廖祥豪知悉後，一邊安撫老翁情緒，另一邊通報七堵站務人員攜帶醫療用品協助老翁傷口消毒止血，確保傷口不會持續惡化，警方也立即通報救護人員到場救護。經初步治療後，老翁神情逐漸恢復，回應清楚正常，經救護人員診處後護送至八堵礦工醫院救治。老先生表示，非常感謝警方主動幫忙協助並通報救助。

▲救護人員診處後將老先生護送至八堵礦工醫院救治。

鐵路警察局七堵派出所呼籲民眾，如遭不明物體咬傷，應沉著冷靜審慎對待，情緒不要因此慌張著急，並儘速前往醫院檢查評估，掌握黃金救援時間，避免傷口惡化。另外，警方向站務人員反應，為保護旅客安全，希望站方人員環境整理，站方表示將會派員加強環境清消，給旅客一個安安心心的搭乘，與鐵路警察共同維護旅客安全。

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