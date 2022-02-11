開學日雲林各處校園周遭出現警員　原因曝光

▲開學日一早校園外突然出現多位警員，引起家長好奇拍照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情持續持續肆虐下，高中以下各級學校於今(11)日開學，雲林縣警局轄下各分局「波麗士」們亦默默堅守崗位守護人民安全。今日一早各校園周遭均出現身穿制服警員執行護童專案勤務，將於開學當天在各國小上下學時段，守護學童上下學安全，打造安心、開心的就學環境。

斗六警分局指出，寒假剛結束，學童可能因作息尚不適應，造成上學時注意力不集中，為防止上下學期間意外發生，於「熱門時段」及「熱門地點」，本分局編排員警現地執勤護童勤務，除確保附近交通動線暢通外，亦有效提升見警率，使行經學校的駕駛人放慢行車速度，提升孩童人身安全。

▲斗六警分局編排員警現地執勤護童勤務，除確保附近交通動線暢通外，亦有效提升見警率，使行經學校的駕駛人放慢行車速度，提升孩童人身安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局長蔡進明溫馨提醒家長，開學日務必叮嚀學童上下學時穿越馬路要提高警覺心，切勿邊行走邊玩耍或使用電子產品；也希望家長於上下學接送學童時能配合警方指揮，並遵守交通號誌、標線，勿因貪圖一時方便而違規停車或逆向行駛。

虎尾警分局表示，為貫徹守護學童安全的決心，將針對校園周邊加強巡察，防止治安事故發生，對落單的學童提供適時的導引與協助，期待每一位家長對於幼童上、下學都能安心。也呼籲所有家長防疫期間共體時艱，接送孩子時請遵守交通規則，並配合警方管制及指揮，務使學童能快樂重返校園、平安健康學習成長。

▲虎尾警分局呼籲家長接送孩子時請遵守交通規則，並配合警方管制及指揮，務使學童能快樂重返校園、平安健康學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局亦指出，今日針對轄內斗南、大埤、古坑三鄉鎮國小學校啟動護童專案勤務，並於現場向家長及學童宣導婦幼安全，以「交通順暢、民眾安心、提升學童安全感」為工作主旨，員警也主動走入校園宣導婦幼安全。

保護未來國家主人翁，警察應站上第一線，學校開學後上下課時段往往就是人車流量最顛峰的時段，容易發生交通意外，為守護學童的安全，持續執行護童專案勤務，警察用心，讓學童安心、家長放心。

▲斗南警分局針對轄內斗南、大埤、古坑三鄉鎮國小學校啟動護童專案勤務，並於現場向家長及學童宣導婦幼安全，員警也主動走入校園宣導婦幼安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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