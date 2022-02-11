　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

開學日雲林各處校園周遭出現警員　原因曝光

▲開學日一早校園外突然出現多位警員，引起家長好奇拍照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲開學日一早校園外突然出現多位警員，引起家長好奇拍照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情持續持續肆虐下，高中以下各級學校於今(11)日開學，雲林縣警局轄下各分局「波麗士」們亦默默堅守崗位守護人民安全。今日一早各校園周遭均出現身穿制服警員執行護童專案勤務，將於開學當天在各國小上下學時段，守護學童上下學安全，打造安心、開心的就學環境。

斗六警分局指出，寒假剛結束，學童可能因作息尚不適應，造成上學時注意力不集中，為防止上下學期間意外發生，於「熱門時段」及「熱門地點」，本分局編排員警現地執勤護童勤務，除確保附近交通動線暢通外，亦有效提升見警率，使行經學校的駕駛人放慢行車速度，提升孩童人身安全。

▲開學日一早校園外突然出現多位警員，引起家長好奇拍照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局編排員警現地執勤護童勤務，除確保附近交通動線暢通外，亦有效提升見警率，使行經學校的駕駛人放慢行車速度，提升孩童人身安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局長蔡進明溫馨提醒家長，開學日務必叮嚀學童上下學時穿越馬路要提高警覺心，切勿邊行走邊玩耍或使用電子產品；也希望家長於上下學接送學童時能配合警方指揮，並遵守交通號誌、標線，勿因貪圖一時方便而違規停車或逆向行駛。

虎尾警分局表示，為貫徹守護學童安全的決心，將針對校園周邊加強巡察，防止治安事故發生，對落單的學童提供適時的導引與協助，期待每一位家長對於幼童上、下學都能安心。也呼籲所有家長防疫期間共體時艱，接送孩子時請遵守交通規則，並配合警方管制及指揮，務使學童能快樂重返校園、平安健康學習成長。

▲開學日一早校園外突然出現多位警員，引起家長好奇拍照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局呼籲家長接送孩子時請遵守交通規則，並配合警方管制及指揮，務使學童能快樂重返校園、平安健康學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局亦指出，今日針對轄內斗南、大埤、古坑三鄉鎮國小學校啟動護童專案勤務，並於現場向家長及學童宣導婦幼安全，以「交通順暢、民眾安心、提升學童安全感」為工作主旨，員警也主動走入校園宣導婦幼安全。

保護未來國家主人翁，警察應站上第一線，學校開學後上下課時段往往就是人車流量最顛峰的時段，容易發生交通意外，為守護學童的安全，持續執行護童專案勤務，警察用心，讓學童安心、家長放心。

▲開學日一早校園外突然出現多位警員，引起家長好奇拍照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局針對轄內斗南、大埤、古坑三鄉鎮國小學校啟動護童專案勤務，並於現場向家長及學童宣導婦幼安全，員警也主動走入校園宣導婦幼安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►獨／夜市草莓壽司熱賣！「超台」口味排長龍　10元暖心價凍漲　

►雲林縣新學期加強校園與機構防疫　若有一人確診全校停課14天

►婦人意志消沈欲輕生　警消苦尋8小時海邊堤岸找到人車

►玉米外銷價格狂飆　農糧署同意取消收購天花板限制

►家扶志工說故事幼童動手滾元宵　環球科大附幼提前歡慶小過年

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
快訊／高雄命案！廂型車驚見男屍飄異味
獨／恐怖畫面曝！台中男遭砍斷3指　嚇傻站街頭血狂流
掏空2.8億後離職！　富士全錄主管夫妻遭起訴
快訊／有匡列足跡！　台南YMCA會館PCR出爐
快訊／加油要快！　下周汽油估大漲價
快訊／台中街頭喋血！29歲男被開山刀砍斷3指
陳竹音「棄健保、入籍對岸」　陸委會：會註銷她台灣戶籍
網瘋猜《華燈》兇手「是女生」！　英文版翻譯疑露餡
花蓮男空曠路口自撞慘死！　水泥護欄被撞碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東港3處科技執法取締交通違規　中正路中山路分居一二名

台南新增1名確診者足跡　教育局說明校園防疫整備及因應師生確診規範與作為

開學日雲林各處校園周遭出現警員　原因曝光

高雄個案台南足跡已清消　黃偉哲第一時間指示匡列相關接觸者210人快篩陰性

鹽水蜂炮元宵開炸除疫　黃偉哲歡迎來體驗月津港燈節之美

開學首日　黃偉哲親訪台南校園視察防疫整備

90歲翁還能騎機車外出　卻忘記回家路…內埔暖心警出面協助

山月吊橋總體檢！3／1至3／31保固設施檢測　不開放預約參訪

別讓權益睡了！花蓮住宿式長照補助月底截止申請　最高補助6萬

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

東港3處科技執法取締交通違規　中正路中山路分居一二名

台南新增1名確診者足跡　教育局說明校園防疫整備及因應師生確診規範與作為

開學日雲林各處校園周遭出現警員　原因曝光

高雄個案台南足跡已清消　黃偉哲第一時間指示匡列相關接觸者210人快篩陰性

鹽水蜂炮元宵開炸除疫　黃偉哲歡迎來體驗月津港燈節之美

開學首日　黃偉哲親訪台南校園視察防疫整備

90歲翁還能騎機車外出　卻忘記回家路…內埔暖心警出面協助

山月吊橋總體檢！3／1至3／31保固設施檢測　不開放預約參訪

別讓權益睡了！花蓮住宿式長照補助月底截止申請　最高補助6萬

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

樓下烤肉香爆！排水孔「擠出一張狗臉」哀怨求餵食：分我吃啦~

任容萱《終極三國》貂蟬13年了！　拍戲遇「小學生粉絲」驚：他們都長大了

台中砍人恐怖畫面曝！　車被砸男持開山刀回擊...路人嚇傻急躲避

「愛的迫降」燒到大樂透！　玄彬、孫藝真筆劃數超夯

快訊／高雄驚傳命案！廂型車內有男屍飄異味　路人直擊嚇破膽

台灣宅配通搶攻寒假動漫商機　寄件隨箱送零嘴好禮

三星Tab S8 Ultra超大尺寸螢幕登場！15日開放預購　售價42,990元

「徐州8孩母」最新畫面曝！淪性奴24年　被救出卻哀求：放我走吧

東港3處科技執法取締交通違規　中正路中山路分居一二名

湖人沒能擺脫「衛少」卡在首輪籤　總管回應沒補強：我們很積極

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

已有5人確診　高屏新北10人苗栗家族旅遊全進台中集合

陳品杰退黨　嘆昔日身上「Tiffany blue」太沈重

羅智強徒步第三天　桃園人熱情成前進力量

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

台南歸仁變電所饋線跳脫近3千戶大停電

會勘三山國王廟古蹟修復工程

基隆完成73校園清消工作　通令各校維持隔板用餐

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

三芝分館推「書香乞龜」　陪學童閱讀收心

基隆西岸橋下改造　拆電桿增休閒設施8月完工

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

高雄個案台南匡列相關接觸者210人快篩陰性

台東市貨車付之一炬　民眾急報警

更多熱門

相關新聞

獨／夜市草莓壽司熱賣　「超台」口味排長龍

獨／夜市草莓壽司熱賣　「超台」口味排長龍

草莓、棉花糖也能做壽司！雲林西螺鎮東南觀光夜市一攤專賣壽司攤，以新鮮當日現採草莓與壽司做結合，吃起來酸酸甜甜有愛戀的滋味，加上配料可愛造型，吸引年輕人喜愛，除了草莓口味，還推出棉花糖、熱狗、雞排、烏魚子等口味的壽司，為夜市高人氣攤位之一；各種食材原料雖漲價，老闆仍維持創業價，每個壽司賣10元。

黃偉哲親訪台南校園視察防疫整備

黃偉哲親訪台南校園視察防疫整備

雲林縣新學期校園防疫　一人確診全校停課14天

雲林縣新學期校園防疫　一人確診全校停課14天

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

基隆完成73校園清消工作　通令各校維持隔板用餐

基隆完成73校園清消工作　通令各校維持隔板用餐

關鍵字：

見警率雲林學童開學護幼雲林縣警察局斗六警分局斗南警分局虎尾警分局

讀者迴響

熱門新聞

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

媽寶男「母子共浴」喊超爽！女友看呆了

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

最愛已讀不回　不愛回訊息星座Top4

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

孫藝真懷孕趕進度？　友人洩3月結婚原因

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面