香港3天飆1300例確診！林鄭：堅持「動態清零」拉高疫苗接種率

▲香港疫情嚴峻，政府擴大檢測。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港疫情迅速擴散，3天之內新增了1300多例確診，香港特首林鄭月娥8日表示，必須堅持「動態清零」，確保香港的醫療系統不至崩潰，才符合香港的公眾利益。

林鄭月娥在出席行政會議前會見了傳媒，她說，有人指「動態清零」得付出龐大經濟及社會代價，但他認為，人命、健康及香港的醫療系統不致崩潰，更符合香港公眾利益；也有人指「動態清零」不能持續，但她認為，現在的堅持是希望用好這段時間，提升疫苗接種率，避免為醫療系統帶來無法負荷的壓力。

林鄭月娥認為，現在最重要是民眾的支持及配合，「請大家留在家中，避免跨家庭聚會，如果有不放心就多做快速檢測，注意個人衛生，留意政府發放的資訊，有需要時支援今日起需要居安抗疫計劃、在家檢疫的親友。」

林鄭月娥提到，目前仍有信心透過各方努力，可以抗擊新一波疫情，但是需要時間，形成會議將討論疫情以及可能作出的法律修訂，包括加強措施等，「抗疫工作要堅守理念，否則會出現左搖右擺、朝令夕改。」

林鄭月娥強調，開打疫苗一年，但長者的接種率不高，70歲以上人士不到50%，也就是仍有50萬名香港長者未打針，「如果他們受到感染，有重症及死亡風險，會為醫療系統帶來壓力及變得岌岌可危，因此必需爭取在動態清零下，加快疫苗接種。」

林鄭月娥還說，抗疫措施的原則是要做得精準，因為資源不是無限，無論是圍封強檢、願檢盡檢、大廈或小區圍封、污水監測等措施，每一項都涉及人力，「沒有一個地方、城市或政府有用之不盡的能量。」