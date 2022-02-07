香港狂增614確診　竹篙灣社區隔離設施再度啟用

▲香港疫情嚴峻，官方擴大檢測。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港7日新增607例本土確診，其中457例源頭不明，並另外有600例初步確診個案。香港衛生防護中心總監徐樂堅宣布，明天開始啟用「竹篙灣社區隔離設施」接收輕症病人，同時啟動「居安抗疫計劃」，讓合適的民眾在家檢疫。

徐樂堅指出，目前形勢不樂觀，由節日聚集衍生的個案會陸續出現，但香港進行積極的圍堵政策，減少人流，儘管今日確診數目多了近一倍，仍希望民眾配合，無必要不要外出，因為持續聚集，會令疫情蔓延。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不少個案屬家庭群組，涵蓋農曆新年前後，包括涉及吃開年飯；另外部分個案涉及要面對多人的行業， 如售貨員、清潔員、保安員及工地工人等；也可能基於多了做檢測而發現個案。

徐樂堅提到，明天開始啟用竹篙灣社區隔離設施接收輕症病人，會考慮症狀、年紀及自理能力等作安排。同時亦啟動「居安抗疫計劃」，合適的市民會在家居檢疫，包括密切接觸者的家居接觸者會檢疫4日，密切接觸者檢疫14日，政府會核實家居環境等是否適合，並由醫療輔助隊送上資訊包及溫度計，如檢疫人士發現身體狀況有問題，會安排他們到醫院接受檢查及治療。

徐樂堅也強調，居家檢疫的民眾需要戴上電子手帶，確保留家檢疫。