7+7檢疫天數有望減少！陳時中鬆口：疫情趨緩「元宵後考慮改5+5」　

▲陳時中在電台節目《寶島全世界》談疫情。（圖／翻攝寶島新聲廣播電台YouTube）

記者楊晏琳／台北報導

新冠疫情肆虐全球，不過因Omicron症狀較輕，為振興旅遊業，泰國及越南皆相繼全面開放入境。台灣何時可以開放、或者縮短居隔時間等問題也引發關注。對此指揮中心指揮官陳時中今（7）日終於鬆口，表示元宵節過後會將「7+7」14天的檢驗期間朝向改為「5+5」10天的隔離時間，未來也會逐漸放寬相關限制。

陳時中今日在節目《寶島全世界》受訪時指出，國內整體疫情漸趨穩定，目前也有和專家討論是否將14天檢疫天數縮短為10天，在可控範圍內放鬆管制。針對主持人鄭弘儀提及台灣在「日經亞洲」（Nikkei Asia）發布的「日經COVID復甦指數」中，航空活動被扣6分之事，陳時中回應，目前入境政策還是以商務客開始放寬「第二步才會走向檢疫放鬆。」

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陳時中解釋，之所以會考慮從7+7改5+5，是根據國內資料來看，大部分Omicron病毒到第10天就會被驗出，少數沒被驗出的CT值都很高、沒有傳染力。「10天是全世界都可以接受的範圍，如果7天效果也是這樣，當然也會往下放寬。」陳時中說明，檢疫天數放寬部分，會依潛伏期及檢驗效果等數據來慢慢縮減。

陳時中直言，雖然Ｏmicron發病快、傳染速度快，但相對被驗出的時間也早，潛伏時間短，只要因應措施夠迅速，基本上接觸者都可以被匡列到。「以前的觀念我們只會匡密切接觸者，但因為現在太快了，所以會預防性居隔第二圈的人。」

針對大家最關心的7+7何時放寬等問題，陳時中也鬆口回應，元宵節過後才會做考慮。他認為，元宵一過如果沒有特別的情形，那就相對安全，承諾「到2/15～2/17時，就會宣布相關變化政策。」但陳時中也說，即便放寬至7天或5天全檢疫、7+3、5+5等，大原則還是不變，依然會配合一人一戶的模式進行。