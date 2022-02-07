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銅梁火龍無緣登台　南投燈會「火武風雲」搭配水舞震撼視聽

▲對岸「銅梁火龍」因疫情無法登台，南投縣另安排「火武風雲」搭配水舞表演。（圖／南投縣政府提供）

▲對岸「銅梁火龍」因疫情無法登台，南投縣另安排「火武風雲」搭配水舞表演。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會自2017年起邀請對岸「銅梁火龍」來台表演，吸引全國視聽；近2年雖因為疫情無法再來，南投縣政府仍安排許多精彩演出，包括6日年假最後一夜，由「雲火INFERNO火舞團」和「雲武子」舞團共同演出「火武風雲」，搭配水舞聲光秀，畫面同樣令人震撼。

南投燈會過去曾連續3年請到有600年歷史的重慶「銅梁火龍」登台，2019年規劃了南投主燈與埔里水上2大燈區，一共推出超過20個主題燈區與主題活動，人氣最高的就屬「銅梁火龍」表演，首場演出湧進多達10萬人擠爆現場，主辦單位還緊急於21日晚間多加演一場，人氣超旺。

▲對岸「銅梁火龍」曾連續三年來台演出。（圖／南投縣政府提供）

▲對岸「銅梁火龍」曾連續三年來台演出。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府表示，今年雖無緣欣賞到銅梁火龍，但在新春期間初三至初六，以及本周末2月12、13日、元宵節（15日）和19日，仍重金邀請台灣知名團隊、安排一系列高規格的特別節目，包括朱宗慶打擊樂團、台北愛樂、九天民俗技藝團與南投在地演藝團隊等；昨天在連假尾聲於水舞舞台由「雲火INFERNO火舞團X雲武子」帶來「火武風雲」，40多位舞者將火舞與武術光舞相結合，讓人耳目都不暇給。

▲對岸「銅梁火龍」因疫情無法登台，南投縣另安排「火武風雲」搭配水舞表演。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投燈會「火武風雲」搭配水舞表演，令人目不暇給。（圖／南投縣政府提供）

▲對岸「銅梁火龍」因疫情無法登台，南投縣另安排「火武風雲」搭配水舞表演。（圖／南投縣政府提供）

南投縣長林明溱與副縣長陳正昇昨晚也到燈會現場，發送數千個「2022南投燈會紀念幣」及各宮廟福袋，短短不到半小時就被索取一空。

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