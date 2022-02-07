台東火車站、機場設免費快篩站　春節800返鄉民眾採檢皆陰性

▲台東車站、機場春節期間設置免費快篩站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期國內疫情升溫，台東縣政府為因應春節期間大量遊客及鄉親返回台東，避免疫情擴散，於春節期間安排5天在台東火車站及機場設置免費快篩服務，提供返鄉民眾自願性快篩，有8百多位鄉親使用，結果全數為陰性。台東縣長饒慶鈴感謝台東馬偕醫院、醫檢師公會支援人力及辛苦的衛生所同仁等，犧牲假期為民服務，也希望民眾做好防疫措施，與縣府一起全力防堵疫情蔓延。

饒慶鈴表示，近日Omicron疫情升溫，本土確診案例不斷攀升，北部、南部疫情足跡頻傳，且春節期間不少返鄉鄉親及來東旅遊好朋友搭乘交通工具，為守護縣民安全，縣府團隊於1月28日起至除夕31日、以及2月6日收假日前，在台東火車站出口處及機場設置快篩站擴大篩檢，配合班次及人潮高峰開設，採自願方式為民眾提供服務。

衛生局長黃明恩表示，這次春節返鄉快篩站共服務8百多位，全部都是依民眾自主意願做快篩，篩檢結果全數都是陰性，讓遠道返鄉的遊子們和家人都能夠安安心心、踏踏實實的過個好年，讓犧牲連假休息在2處為鄉親提供服務的同仁們覺得值得的。

年假已經結束，返鄉的民眾也都陸陸續續返回工作崗位，不過，目前全台疫情嚴峻，防疫絕不能掉以輕心，饒慶鈴縣長呼籲大家減少不必要的移動、不群聚，做好個人防護，口罩戴好戴滿、勤洗手及保持社交距離等防疫措施，也請民眾盡速完成疫苗接種，提升群體免疫力。