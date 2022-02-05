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冷氣團強襲「7縣市下探10度」！　開工日鋒面報到雨炸全台

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局提醒今晚至明天清晨要注意保暖。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大年初五不少人紛紛準備收假，不過，冷氣團將持續影響，天氣風險公司分析，今（5日）到明天清晨北台灣氣溫偏冷，中南部日夜溫差大，今晚至明晨各地低溫仍只有11-13度左右，感受上「滿冷的」。氣象局則提醒，有7縣市將下探到10度。

天氣風險公司天氣分析師林琮訓表示，天氣方面，水氣較前幾日減少許多，北部、東半部雲量雖多，但降雨僅侷限於大台北以及宜蘭、花蓮的迎風面，因此提醒要前往基隆、北海岸、東北角或宜蘭地區的民眾要記得攜帶雨具，中南部地區天氣穩定晴到多雲，但是要留意早晚較冷，要適時調整穿著。

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▲▼氣象局發布7縣市低溫特報。（圖／翻攝氣象局）

▲氣象局發布7縣市低溫特報。（圖／翻攝中央氣象局）

林琮訓提到，今晚至明晨各地低溫仍只有11-13度左右，感受上還是滿冷的，不過明天白天起大陸冷氣團的強度會有所減弱，北台灣高溫回升至17-18度，雲量還是偏多，北海岸至東北角有短暫陣雨，中南部仍維持穩定天氣。

林琮訓指出，下週一白天環境會短暫轉為偏東風環境，高溫進一步回升，北部、東半部高溫可以來到20度或更高一些，但晚間隨著鋒面系統逐漸通過，天氣迅速轉變並開始有降雨發生；中南部地區清晨有局部低雲或霧發生機會，白天起受到鋒面前緣的水氣影響，雲量開始增多轉陰，山區可能會先有一些降雨發生，而到了晚間平地也會有短暫陣雨。整體雨勢在下週一晚間到下週二晨間最為明顯，不排除局部有短時較大雨勢出現，提醒大家在那段期間好好待在家中，不要在戶外逗留。

▲▼初三初四初五氣象。（圖／中央氣象局）

▲▼氣象局表示，下週一鋒面影響各地轉陣雨。（圖／中央氣象局）

▲▼初三初四初五氣象。（圖／中央氣象局）

至於下週二鋒面通過後，林琮訓說，東北季風再增強，氣溫再度下滑，此波冷空氣強度也不弱，預估仍有機會達到大陸冷氣團的等級，各地低溫大約在13-14度之間，且持續時間滿長的，會一直影響到下週五清晨，下週五到下週日環境轉為偏東風，天氣回暖，而下下週一可能又是下一波鋒面系統通過帶來全台有雨情況，不過時間還太遠，有待後續觀察。

氣象局提醒，今至明天清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，包括新竹縣、苗栗、台中、南投、彰化、雲林及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，因此必須注意保暖及日夜溫差。

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