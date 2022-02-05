新竹昨10連震今又2震！可能再持續　氣象局曝「2關鍵指標」

▲新竹峨眉從昨日起至今日中午發生12起小規模地震。（圖／氣象局）

文／中央社

新竹縣峨眉鄉昨天（4日）發生10次地震，今天接近中午時又有2次地震。氣象局地震中心主任陳國昌表示，屬同一「群震」，會持續關注頻率和規模是否有增加趨勢。

根據中央氣象局資訊，新竹縣峨眉鄉昨天在9小時內發生10次地震，氣象局長鄭明典今天才在臉書（Facebook）表示已12小時以上沒有新有感地震，地震中心決定回復正常作業模式，上午11時52分、11時54分又連2震，分別為芮氏規模3.6、3.1。

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▲▼新竹峨眉上午接近中午又有2起地震 。（圖／氣象局）

地震中心主任陳國昌接受中央社記者電訪表示，今天的2次地震與昨天位處同一個地區，是「群震」的一部份，昨天有10次地震，今天如果發生6、7次都還算正常。

陳國昌表示，民眾可以不用太擔心，氣象局會密切監測，如果後續地震頻率增加，或是芮氏規模達到4以上，就要比較注意。

陳國昌提到，去年5、6月間，宜蘭東北方外海也曾發生長達1個半月的「群震」，後來隔了約3、4個月，同一地方發生一次規模6的地震；如果沒有分批釋放能量，可能後續會有中大型地震。

不過陳國昌說，近日新竹的群震，長久以來地質環境較穩定，不像去年是在隱沒帶上方，發生去年狀況的可能性較低。