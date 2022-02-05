快訊／悲劇了！1600萬麥拉倫撞護欄只剩3輪　駕駛認了不熟操控性能

▲一輛要價1600萬元麥拉倫超跑自撞福林橋護欄，警方到場調查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今天下午3點30分左右台北市士林區福林橋發生一起超跑麥拉倫（McLaren）650 S Spider自撞橋梁內側護欄意外，撞擊力道相當猛烈導致左後車輪直接噴出、車頭也潰縮毀損，整輛車自撞護欄後停在路旁，不少路過民眾目擊這輛新車價格達到1680萬元的天價超跑自撞，感到相當惋惜、紛紛拍照上傳網路引發話題討論。



士林警方派員到場處理車禍疏導車流，並對這起超跑自撞原因展開調查。據瞭解，張姓車主（56歲）向警方表示，他對於這輛超跑車子性能和操控方式仍不熟悉，加上對路況不熟才會不慎自撞，警方調查車主並無就酒駕情事，目前暫依交通事故處理流程進行後續調查。





▲一輛要價1600萬元麥拉倫超跑自撞福林橋護欄，警方到場調查。（圖／網友SAM提供）

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▼超跑左側車身嚴重毀損。（圖／記者陳張君豪翻攝）



▼民眾拍下超跑自撞車禍現場。（圖／翻攝記者爆料網）

