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單日+40創春節新高！陳時中點名「7人有社區風險」　日翊確診還會多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5日）公布新增40例本土個案，創下春節連假最高確診數，其中7例新發個案遭指揮官陳時中點名「有社區風險」。盤點這7例個案，有4例與桃園日翊物流相關、3例為高雄港群聚。目前桃園、高雄都將幼兒園開學時間延至2月14日。日翊物流也將再做千人總體檢，預計確診數還會再增加。

▲▼指揮中心2/5記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心2/5記者會。（圖／指揮中心提供）

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5日公布的40例個案主要分布在桃園與高雄兩地，有25人亞旭隔離期滿採檢陰轉陽，目前該公司累積151人確診，包括148名員工與3名親密接觸者，陽性率15%；桃園錢都群聚也新增1家人染疫，同樣是在檢疫期滿被驗出。

高雄港區又增加9人染疫，其中6人也是隔離期滿轉陽；礁溪長榮鳳凰延伸的諾貝爾幼兒園群聚也增1家人確診，也是被匡列個案。

▲▼2/5「案18757日翊物流」相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲「案18757日翊物流」相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮官陳時中在記者會上表示，33例陰轉陽個案早已被匡列，對社區影響不大，但有7例新發個案需特別注意。桃園日翊物流公司5日再增4人確診，但都非原有職場的接觸者，確診前仍有社區活動史。目前同職場已有250人被送往集中檢疫所，入住前採檢都是陰性，會持續觀察；桃園市政府6日起也會針對預防性隔離5天的1000人做總檢驗，可能還會有新增個案。

高雄港另有3例為新發個案，為孫子傳給父親與祖母，以及修指甲染疫延伸個案（案19163），1/23採檢陰性未被隔離，但後續又驗出陽性，因此不算陰轉陽個案，對社區有一定影響。

▲▼2/5「案18155高雄港相關確診」個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲「案18155高雄港相關確診」個案關聯。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

除了高雄港群聚外，高雄又新增2家防疫旅館疑似有旅館內群聚，雖然沒有大規模爆發，但卻有人在完成檢疫後才確診，目前採用的方式是將1/19、1/20住在同一家旅館的198人全數招回採檢，住在群聚案爆發的A旅社3樓者需要隔離14天、不同樓層的則要隔離14天，由於A旅客可能與感染源不明的台商一家三口有關，指揮中心也將進行基因定序釐清感染源。

陳時中也呼籲，截至5日下午2時，需採檢的198人中已有99人已經知，呼籲接到通知者儘速回報採檢，才能把疫情控制的比較好。此波春節專案到2/14，陳時中強調，之後入境檢疫天數「勢必會放寬」，但是否如外傳縮短到10天，要等確定了才能跟國人報告。

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