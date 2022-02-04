國中妹遭繼父施暴網控立委不理　高嘉瑜親上火線：不要斷章取義

記者張君豪／台北報導

臉書「爆料公社」3日晚間有熱心網友PO文提到，去年10月搬到台北市某社會住宅，鄰居已入住大約3個月，當時他發現有一名國中女學生每天都沒有晚餐吃，須等到快半夜才由繼父帶上樓，他主動聯繫113婦幼保護專線請社工關切，但社工說「家長有監護權很難溝通」，後續會請學校老師協助與家長商討教育方式，但情況還是沒有太大改變。

▲針對北市某國中少女遭家暴案、立委高嘉瑜親上火線回應。（圖／記者張君豪翻攝）

原PO表示，接著他又聯繫立委高嘉瑜，高嘉瑜的助理回覆說：目前會進行家暴案子處理，但遲遲未有後續，這幾天剛好是春節連假，他一直很擔心女學生的安危。



▲台北市某社會住宅驚傳國中女學生遭繼父、母親家暴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

對此立委高嘉瑜接受《東森新媒體ETetday》訪問回應指出：辦公室是在1月7日接獲陳情，在南港有一名少女因為跟家人關係不睦所以有離家情況、也跟家人發生一些衝突，家人也有施暴的狀況；在過程中鄰居非常關心，我們辦公室得知這個訊息後立刻向台北市社會局及專業社工了解怎樣協助少女、並持續關心少女的家庭狀況。

在1月12日確定台北市社會局把個案轉交給家防中心處理後，進行專業評估輔導安置等措施，在整個春節前、社工有多次前往個案少女家中探訪，並給予年節物資關懷個案家庭及少女個人的狀況。

昨天3日晚上因為少女晚歸的問題，又再次跟家人發生爭執，家人有施暴狀況，今天台北市社會局家防中心進行緊急安置，當然我們辦公室也會持續的關心和提供協助，但高嘉瑜強調，整個案件涉及家庭暴力及親屬溝通，需要家防中心進行專業的評估和瞭解，當然如果關於未成年兒少的保護、監護制度有不足的地方，團隊也會妥善評估是否有進行修法的必要。

同樣身為家暴案件受害人的立委高嘉瑜表示，由於北市該少女遭家暴案件涉及未成年監護權及少女與親屬間教網溝通問題，報護令、緊急處置都需經過法院審理及社福單位訪查，她會持續關心並提供協助，也請部分媒體不要斷章取義、甚至未向她查證就做出令人遺憾的不實判斷。

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