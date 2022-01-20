國中少女慘遭輪流性侵！她「國王遊戲」被灌酒失身　偷拍裸照威脅

▲國中少女慘被灌酒、性侵。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名涉世未深的國中少女，去年6月慘遭一群18至22歲的男性誘拐至住處「玩遊戲」，不僅強遭灌酒，在酒醉失身後竟然慘遭輪流性侵，儘管國中少女不斷拒絕、喊「很痛」，卻還是被性侵得逞，甚至被拍攝裸照威脅。事後，少女與父母協商後決定提告。法院判處一名涉案男性有期徒刑10年。

根據《韓聯社》、《首爾經濟》等韓媒報導，該事件發生於2021年6月，A某（21歲）、B某（22歲）、C某（19歲）、D某（18歲）、E某（22歲）透過學弟妹牽線認識被害女國中生，將其誘拐至B某位於京畿道的住處，一行人強逼少女參與酒局遊戲「國王遊戲」，過程中不斷勸少女喝酒。

國中少女酒量不好，等到被灌醉後扶進臥室躺在床上休息，沒想到4名男性卻跟進臥房內，輪流性侵該名國中女學生，由於少女酒醉、身體虛弱，即便很明確表示「很痛」拒絕發生性關係，卻還是慘遭硬上，甚至被對方用殘忍的變態手段虐待。

E某雖然未加入性侵，不過他明確知悉一群人的犯案計畫，不僅安排犯案場所、支付酒錢，甚至在結束後還開車載送女學生返家，因此被判處3年徒刑、5年緩刑、120小時社會服務。

南韓法界人士指出，議政府地方法院刑事合意13部於本月7日開庭，判處A某、B某10年徒刑、C某6年徒刑、D某長期徒刑6年，短期徒刑4年（依南韓少年法規定，若被判處長期刑期與短期刑期，則一旦受刑人服滿短期刑期，則所屬檢察廳的檢察官可宣布停止執行刑期）。

法官指出，A某與B某為了隱蔽犯行，曾試圖說服、攏絡相關證人，甚至還將其他罪責轉嫁至其他被告人身上，因此判處重刑10年。

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