快訊／禾馨集團涉詐保數百萬　檢警搜索5診所約談營運長

▲核心集團營運長林思宏因捲入詐保案遭檢警約談。（圖／翻攝自林思宏臉書）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

曾捲入新冠疫苗偷打事件的禾馨醫療集團，今天傳出遭檢警大規模搜索，據了解，全案起因於集團內多家診所疑涉出具不實的醫療診斷證明，讓孕婦產婦向保險公司申請醫療給付，牽涉詐保金額約達數百萬元，檢警兵分多路搜索禾馨新生、內湖等北部5間家診所，預計約談集團營運長林思宏以及相關醫護、病患到案釐清。

據了解全案是由台北地檢署檢察官指揮刑事局偵七大隊第二隊執行搜索，目前搜索拘提行動仍在進行。