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獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術：多重投保+非自願剖腹　保險公司成冤大頭

▲▼禾馨醫療營運長林思宏。（圖／記者湯興漢攝）

▲禾馨醫療營運長林思宏遭刑事局幹員帶回。（圖／記者湯興漢攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

曾捲入新冠疫苗偷打事件的禾馨醫療集團，13日傳出遭檢警大規模搜索，台北地檢署生股檢察官指揮刑事局偵七大隊，針對禾馨醫療集團位於北市的診所院區及營運辦公室發動搜索調查；全案起因於集團內多家診所疑涉出具不實的醫療診斷證明，讓孕婦產婦向保險公司申請醫療給付，牽涉詐保金額約達數百萬元，檢警兵分多路搜索禾馨新生、內湖等北部5間家診所，預計約談集團營運長林思宏以及相關醫護、病患到案釐清。

▲▼禾馨新生婦幼診所。（圖／記者袁茵攝）

▲禾馨新生婦幼診所外觀。（圖／記者袁茵攝）

刑事局偵七大隊接獲檢舉後報請台北地檢署指揮展開調查，檢警今天搜索禾馨新生、內湖等北部5間診所、及涉案人等的相關住處共29處，約談逾20名包含集團執行長、醫師、護理師及曾有異常請領醫療保險紀錄的女病患。

據悉，禾馨醫療集團讓孕婦大量請領醫療保險的異常行為，在北台灣保險業界早就不是秘密，有部分保險業務、經紀人私下向客戶兜售醫療險時，均曾明講暗示「禾馨」申請非自願剖腹生產很容易通過；不願具名的保險業務說，一般醫療險不給賠孕婦或家屬自願同意選擇的剖腹手術費用。

獨／禾馨醫療集團疑涉詐保　百警同步搜索5診所

▲禾馨醫療集團疑涉詐保，百警同步搜索5診所。（資料畫面）

但若孕婦經過產科醫師診斷，認定因產程遲滯、胎兒窘迫危險、胎位或骨盆不正、或經評估為懷孕分娩高風險等「非自願剖腹」者，就可憑醫師診斷證明及手術費用繳費單據請領醫療保險。

根據檢警掌握資料，有不少孕婦聽信保險掮客獻計、在計畫備孕前就投保多家保險公司醫療險，甚至這些不肖保險掮客會告知「某些特定產檢醫療院所」手術前評估寬鬆，很容易拿到「非自願剖腹」證明，加上私人診所剖腹產費用所費不貲，公立教學醫院剖腹產手術費用約在1～2萬餘元，私立產科診所動輒超過5萬元以上，術後使用美容除疤敷料治療開刀傷口等高價醫材，光是請領出險一家就可領到約10餘萬元保費，有部分孕婦藉此手法請領數十萬、甚至達近百萬元保險費用。

另外，部分孕婦備孕前投保多家醫療險，經上述手法一次生產還可賺取約數十萬元保費，這在北部保險業早已是「公開的秘密」，有保險業務私下認為，這些大量開出「非自願剖腹」醫療證明的爭議診所早晚會出事，13日檢警發動大規模搜索，無異證實早在保險業界傳開的爭議訊息，禾馨醫療集團遭檢警懷疑涉嫌詐保，究竟是北市高端產科醫療界的偶發爭議，還是業界生態的冰山一角，有待檢警調查後釐清。

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