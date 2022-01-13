獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝　生雙胞胎爽住奢豪房還賺129萬

▲禾馨醫療集團旗下診所13日遭檢警搜索、圖為該集團新生婦幼診所外觀。（圖／記者袁茵攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

曾捲入新冠疫苗偷打事件的禾馨醫療集團，13日傳出遭檢警大規模搜索，台北地檢署檢察官指揮刑事局偵七大隊會同台北、新北、桃園市警局刑大警力，針對禾馨醫療集團位於北市內湖、民權、懷寧、新生及桃園市的5間診所、營運辦公室發動搜索調查，《東森新媒體ETtdoay》獨家取得禾馨進行剖腹生產的費用收據，揭露禾馨剖腹手術的天價收費。

▲禾馨剖腹產醫療費用單據曝光、根據保險公司掌握資料顯示，孕婦在該診所進行剖腹生產，請領多家醫療保險出險金額高達129萬餘元。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警今天並約談集團營運長林思宏在內5名醫師、近20名涉嫌持不實醫療證明剖腹詐保的產婦到案說明。據瞭解、禾馨醫療集團在北部產科界素以「好商量配合」著稱，不少保險業務及有心詐取醫療保險領取高額出險金的孕婦趨之若鶩；據信檢警這次行動扣押禾馨診所超過300份的異常請領醫療保險金的剖腹手術病歷資料，不排除檢警將發動更多波約談涉案產婦到案。

▲禾馨剖腹產醫療費用單據曝光、根據保險公司掌握資料顯示，孕婦在該診所進行剖腹生產，請領多家醫療保險出險金額高達129萬餘元。（圖／記者張君豪翻攝）

根據《東森新媒體ETtoday》獨家掌握禾馨內湖婦幼診所某位產婦進行剖腹產手術的醫療文件，該名孕婦經某位醫師診斷「雙胞胎妊娠37周合併胎位不正」進行剖腹生產，令人驚訝的是，這名產婦的剖腹手術及住院費用高達35萬8千餘元、幾乎快達一般北市公立教學醫院收費的8-10倍！

▲禾馨剖腹產醫療費用單據曝光、根據保險公司掌握資料顯示，孕婦在該診所進行剖腹生產，請領多家醫療保險出險金額高達129萬餘元。（圖／記者張君豪翻攝）

記者並獨家取得這名產婦懷孕前投保多家醫療險，事後據此請領出險費用更高達129萬餘元，這些單據顯示，禾馨診所及產婦聯手、無異把保險公司當作提款機；根據保險公司平台統計，這類異常出險現象全台灣以禾馨醫療集團最多，保險業者才會蒐證委託律師向警方提告產婦、醫療業者涉及詐欺、偽造文書。

「到禾馨剖腹產不用花錢，還可賺個數十萬、百來萬」訊息，對孕婦界及保險業界來說，早就是眾所皆知的秘密。檢警指出：該醫療集團醫師涉嫌放水開立不實醫療證明，協助產婦進行剖腹手術詐保，涉及偽造文書罪及詐領保險費幫助犯罪嫌疑；多方投保醫療險的產婦則涉及詐欺罪嫌。

加上禾馨醫療集團剖腹產手術費用及高檔奢華病房收費，在台北市醫界堪稱金字塔頂端價格，保險業者長期以來不堪醫師配合產婦「合作賺大錢」詐保模式，從2019年起就積極蒐證於日前提告，檢警預計涉案人數仍會不斷增加。

對此，禾馨也發出聲明指出：「禾響醫療尊重本院所屬醫師，針對每個個案的專業醫療判斷，不會介入及指示醫師，提供醫療服務及相關證明。」「因此，針對媒體臆測敝單位牽涉保險金額約達數百萬元，實為不正確之內容。對於相關單位的調查工作，禾馨醫療也將充分配合處理，以速釐清事實真相。」

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