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廚師耍幽默網戀國中少女　要她「傳裸照+車震」下場慘

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲男廚師耍幽默網戀國中少女，要求她「傳裸照＋車震」下場超慘。（圖／示意圖與本案無關／翻攝pixabay網站）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名國中少女小玲（化名）2021年7月間在臉書交友，結識30多歲的廖姓男子，兩人在臉書聊了幾天，便陷入熱戀。沒多久廖男竟要求未滿16歲的小玲拍傳裸照，幾日後天便到基隆找小玲出遊，並在車上發生性關係。事後，小玲將此事告知社工，社工報警移送。基隆地檢署近日偵結，以廖男涉犯兒少性剝削等罪起訴。

檢警調查，廖男職業為廚師，是上網透過臉書交友認識國中生小玲。認識沒幾天廖男因談吐幽默，網路照片也頗帥，小玲便陷入熱戀而透過網路交往。交往幾日後，廖男便要求小玲拍傳10多張性感裸照，廖男收到裸照後，心癢難耐，乃與小玲約見面。2人認識不到半個月，7月中旬某日凌晨，廖男便將小玲帶到基隆某處，見四下無人，在車上做起愛做的事，車震後再送她回家。

數日後，小玲疑因廖男冷淡疏遠，傷心下將與廖男交往拍裸照車震等告知社工，經通報家長及學校，家長帶著她到警察局報案。廖男到案承認犯行，警方依法將他函送基隆地檢署法辦。

檢察官偵查，認定廖男要求小玲拍傳裸照給觀看及車震發生性關係等行為，依涉嫌觸犯兒少性剝削等法起訴。

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