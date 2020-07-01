相差27歲！屏東男凌晨爬上「國中小女友」通鋪…同床9歲小表弟目擊：他們在做

▲屏東男凌晨與才念國中的小女友發生關係，遭判刑還要賠錢。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名男子阿俊（化名）透過友人的介紹，認識相差27歲的友人女兒小言(化名)，孰料，2016年8月底某日凌晨，他潛入小言住處房間內，不顧小言的表弟就睡在一旁，竟與小言發生性行為。小言表弟隔日便告訴小言母親，事件因此曝光！法院審理後，判阿俊有期徒刑2年確定，另外還要賠償小言30萬元、小言母親1萬元，可上訴。

判決指出，阿俊2016年透過小言母親的介紹，認識當時就讀國中的小言，2016年8月底某日凌晨0時許，他前往小言住處房間，在房間通鋪床上先親吻小言嘴巴、胸部及身體，接著發生性行為。當時小言與弟弟、妹妹、表弟同睡一間房，年僅9歲的小言表弟起床尿尿時目擊過程，隔日立即將事情告訴小言母親，整起事件才曝光。

阿俊辯稱，「當初是小言的媽媽介紹我們交往成為男女朋友，我們2016年7月19日就分手了，交往期間從沒有跟小言發生性行為」，但法院審酌小言的9歲小表弟供稱，「看過他們做愛」，也明確知道「做愛」意思，審酌各項事證後，刑事部分依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判阿俊有期徒刑2年確定。

民事部分，小言母女倆則提出損害賠償告訴，2人分別向阿俊求償80萬元、40萬元。屏東地方法院審理後，判阿俊要賠償小言30萬元、小言母親1萬元，全案仍可上訴。

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