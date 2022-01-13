涉助產婦詐保3000萬　禾馨5醫疑開「胎位不正」證明書遭約談

記者劉昌松、張君豪／台北報導

禾馨醫療集團北部5間診所，遭檢舉有醫師為了協助產婦詐領商業保險理賠，開立不實的「胎位不正」證明，約300名產婦因此順利獲得非自願剖腹理賠合計至少3000萬元，檢警今天兵分29路大搜索，約談禾馨營運長林思宏在內5名醫師，另有20名年輕媽媽也一併到案協助釐清案情，全案詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。

▲禾馨診所醫師吳孟宗、薛雅蓮遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

曾捲入新冠疫苗偷打事件的禾馨醫療集團，一直是許多產婦喜愛的婦產診所，但據了解，有不少保險公司一直很好奇，到禾馨迎接小寶寶的媽媽，「胎位不正」比例比其他醫療院所還高，因此提出檢舉。

檢警獲報後，調閱相關理賠單據，並配合健保單位提供的補助明細，發現許多向保險公司申請非自願剖腹產理賠的案例，在健保署系統內都是一般正常分娩，懷疑醫事人員協助開立不實診斷證明，累計近3年約有300名產婦因此詐得至少3000萬元的商業保險理賠。

▲禾馨營運長林思宏涉嫌幫助產婦詐領商業保險理賠。（資料照／翻攝自林思宏臉書）

台北地檢署13日指揮刑事局偵七大隊第二隊，分別前往禾馨新生、民權、內湖、桃園診所等29處搜索，並約談林思宏等5名醫師到案，其中吳孟宗、薛雅蓮已遭移送北檢等候檢察官複訊，另外同步遭約談的20名年輕媽媽，以證人身分接受訊問後，已陸續獲請回。

針對禾馨醫師疑助產婦詐保案，禾馨集團13日下午發出聲明：「禾馨醫療尊重本院所屬醫師，針對每個個案的專業醫療判斷，不會介入及指示醫師，提供醫療服務及相關證明。」「因此，針對媒體臆測敝單位牽涉保險金額約達數百萬元，實為不正確之內容。對於相關單位的調查工作，禾馨醫療也將充分配合處理，以速釐清事實真相。」

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