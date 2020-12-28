補教名師活動上玩瘋！送男學生「飛機杯助興」　在場高中生全傻了

▲北一補習班強調，飛機杯一事只是活動上助興，不可能真的給學生。（圖／翻攝Google Maps）



記者許展溢、袁茵／台北報導

北車附近北一補習班傳出有老師在聖誕節活動，發給學生男生自慰在使用的「飛機杯」，讓在場的高中生傻眼。《ETtoday新聞雲》向北一查證，回應當時是助興鬧著玩，並沒有真的讓學生帶回去，「是同行故意惡搞」。台北市教育局表示，提供給學生禮物、獎品，應具有教育意義，不得違反兒少權法相關規定。

北一強調，就只是聖誕夜辦活動，該名主任助興利用飛機杯當道具，玩完後就收回，也沒真的讓同學帶回去，「想也怎麼可能給學生」，接著說是「同行故意惡搞的」，並強調，「單純只是活動好玩」，最後是給學生其他小禮物。

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教育局指出，已先行通報社會局，後續將調查事件始末，倘經確認學生未成年且情節屬實，將移請社會局裁罰，呼籲補習班，辦理節慶活動，提供學生禮物、獎品，應具有教育意義，不得違反兒少權法相關規定，供應酒、檳榔或有關暴力、血腥、色情或猥褻之物品。

台北市社會局表示，因為未看到實際物品，所以不知道算不算猥褻物品，但如果公然大量散布，會優先適用《刑法》235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金。

社會局提到，如果確實是《兒童及少年福利與權益保障法》第43條規定之本不得給兒少的物品，又確實給未滿十八歲者，那就違法。不過目前仍有待教育局將調查報告移至社會局。

