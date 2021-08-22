14歲國中少女相約墜樓亡！「血淚遺書」曝光：盼嚴懲性侵我的壞叔叔

▲南韓2名國中少女遭到性侵，最後決定跳樓輕生。（示意圖，非當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清北道清州市今年5月傳出2名年僅14歲的女國中生相約跳樓輕生的案件，2人從22層樓高的公寓頂樓一躍而下，當場死亡。如今，其中一名死者的家屬表示，在整理女兒房間的過程中，無意間發現女兒的遺書，這才恍然大悟，原來女兒與另一名同學曾於今年1月遭到對方繼父性侵。

根據《韓國日報》，A姓少女的父母今（22）日下午在清州市城內路（성안길）召開緊急記者會，首度向媒體與外界公開女兒長達2頁的遺書，A姓少女在遺書中表示，「我真的太痛苦，實在沒辦法了！光是想到1月那天發生的事，我的手和心臟就會不停顫抖。真的很心痛，所以我決定先走了，不想要繼續承受這份痛苦。」

A女在遺書中表示，希望性侵犯能夠受到法律嚴格懲罰，「壞人本來就應該要接受懲罰，不是嗎？」

A女也對自己做出先走一步的決定，向家人感到非常抱歉，「如果能夠坦承說出一切就好，但如果我全部說出來，我怕媽媽、爸爸會感到心痛，我非常抱歉，沒能夠全部說出口。」

A女的父母在記者會現場，一邊落淚痛哭、一邊努力抑制住淚水唸著女兒的遺書。A女父母表示，「加害者正在無恥地否認他所犯下的罪孽！希望能夠過公正的法律訴訟，來一解孩子的悲憤。」

據悉，A姓少女與同儕B姓少女於5月12日從清州市梧倉邑的公寓頂樓一躍而下，2人被發現時心跳已經停止，儘管送往附近醫院接受治療，仍宣告回天乏術，2人在輕生前，才剛以性犯罪與兒童虐待的被害者身份，在警察局接受完調查，而加害者正是B姓少女的繼父C某。警方研判，A某於今年1月17日慘遭C某蹂躪。

以性暴力嫌疑遭到羈押起訴的C某，在7月一場非對外公開的法庭上坦承，的確在自家灌醉A女與B女，不過卻極力撇清性侵A女一事。

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