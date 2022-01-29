命理師揭拜地基主攻略　誤踩禁忌恐招「不好的東西」

▲命理師揭拜地基主的注意事項。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

隨著年關將近，許多人會在家中祭拜，祈求新的一年能夠平安順利。對此，有命理師、民俗專家提醒，拜地基主時有許多需要注意的事項，若是沒有注意，可能會招到「不好的東西」。

周映君先前在節目《命運好好玩》介紹，無論房子是否有翻新，每塊土地都有地基主，因此無論租屋、買房都要拜，可以看做是「告知現在要搬進來住」，而安完神位、祖先以後，下午也要拜地基主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周映君說明，除了一般民眾的初一、十五，以及生意人的初二、十六以外，除夕、元宵節、清明節、端午節、中元節、重陽節等節日，也都要拜地基主。

周映君提到，拜地基主時，只要準備方便飯菜（有飯有菜有雞腿）、菜盤、水果、雞肉等物品，放在矮桌上供奉，再點1支或3支刈金就可。

▲拜地基主要準備刈金。（示意圖／ETtoday資料照）



周映君也提醒，拜地基主的時間要在下午1點到5點以前，若是太晚拜、拜到晚上去，可能會招到「不好的東西」，而在祭拜時，可以從後門往屋內拜，或是在廚房向客廳的方向拜，若只有小套房，則從大門往屋內拜即可。

周映君還說，有些人會說，拜地基主時要在屋內燒金紙，但這樣做相當危險，若是住在大樓、有許多住戶，只要在外面燒金紙，再回屋內告知，請地基主到該處領受就好。

民俗專家林正義也曾說明，地基主能力有限，所以拜的時候別祈求太多事，雙手合十即可，以及供品別準備得太過豐盛，意味著信徒並不富裕，但仍尊重地基主的存在。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完