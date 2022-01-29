　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

命理師揭拜地基主攻略　誤踩禁忌恐招「不好的東西」

▲▼過年,拜拜,祭祖,地基主,方向,高煜霖,灶台,廚房,瓦斯爐。（圖／記者陳建宇攝）

▲命理師揭拜地基主的注意事項。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

隨著年關將近，許多人會在家中祭拜，祈求新的一年能夠平安順利。對此，有命理師、民俗專家提醒，拜地基主時有許多需要注意的事項，若是沒有注意，可能會招到「不好的東西」。

周映君先前在節目《命運好好玩》介紹，無論房子是否有翻新，每塊土地都有地基主，因此無論租屋、買房都要拜，可以看做是「告知現在要搬進來住」，而安完神位、祖先以後，下午也要拜地基主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周映君說明，除了一般民眾的初一、十五，以及生意人的初二、十六以外，除夕、元宵節、清明節、端午節、中元節、重陽節等節日，也都要拜地基主。

周映君提到，拜地基主時，只要準備方便飯菜（有飯有菜有雞腿）、菜盤、水果、雞肉等物品，放在矮桌上供奉，再點1支或3支刈金就可。

刈金,掛金,燒金紙,火爐（示意圖／ETtoday資料照）

▲拜地基主要準備刈金。（示意圖／ETtoday資料照）

周映君也提醒，拜地基主的時間要在下午1點到5點以前，若是太晚拜、拜到晚上去，可能會招到「不好的東西」，而在祭拜時，可以從後門往屋內拜，或是在廚房向客廳的方向拜，若只有小套房，則從大門往屋內拜即可。

周映君還說，有些人會說，拜地基主時要在屋內燒金紙，但這樣做相當危險，若是住在大樓、有許多住戶，只要在外面燒金紙，再回屋內告知，請地基主到該處領受就好。

民俗專家林正義也曾說明，地基主能力有限，所以拜的時候別祈求太多事，雙手合十即可，以及供品別準備得太過豐盛，意味著信徒並不富裕，但仍尊重地基主的存在。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
冷氣團12°C凍全台變色　下波「冰雨彈」集水中！一張圖看2段
吃藥「別配這6種食物」！　專家憂：恐釀心臟毒性
枕頭都發霉！他「花1萬8」住髒檢疫所　王必勝：這不是飯店
拿完紅包要先「壓歲」　5個作法帶旺一年財庫「賺更多」
Google搜尋「5組關鍵字」　啟動可愛虎年彩蛋
快訊／安以軒老公遭拘捕！澳門警方：明開記者會說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷氣團報到12°C凍全台　下波「冰雨彈」集水中！一張圖看2段降溫

命理師揭拜地基主攻略　誤踩禁忌恐招「不好的東西」

上牌桌前請注意！打麻將5大禁忌 「第3點」很多人不知道

枕頭都發霉！他「花1萬8住髒檢疫所」被凍醒　王必勝：這不是飯店

春節飲酒勿開車！酒駕罰責將再加重　「10年內累犯」直接罰9萬

常睡不好？除了聽音樂、正念冥想放鬆身心　試試看睡眠催眠技巧

高雄6人確診「27處足跡」曝！遍布家樂福、大潤發…近200學生隔離

「常見到的人」更討喜！科學證實日久真的會生情⋯99%都受影響

過年要這1味！6步驟「蒜蓉蒸蝦」上桌　鮮甜感吃得到

台積電工程師「3原因」搶過年輪班！他曝光1天薪水超爽：萬元上下

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

【聲林之王3】EP8 精華｜桑梅絹.邱軍天籟原音獻唱《思念》隔著螢幕都被渲染　 徐佳瑩：很難不撼動｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

冷氣團報到12°C凍全台　下波「冰雨彈」集水中！一張圖看2段降溫

命理師揭拜地基主攻略　誤踩禁忌恐招「不好的東西」

上牌桌前請注意！打麻將5大禁忌 「第3點」很多人不知道

枕頭都發霉！他「花1萬8住髒檢疫所」被凍醒　王必勝：這不是飯店

春節飲酒勿開車！酒駕罰責將再加重　「10年內累犯」直接罰9萬

常睡不好？除了聽音樂、正念冥想放鬆身心　試試看睡眠催眠技巧

高雄6人確診「27處足跡」曝！遍布家樂福、大潤發…近200學生隔離

「常見到的人」更討喜！科學證實日久真的會生情⋯99%都受影響

過年要這1味！6步驟「蒜蓉蒸蝦」上桌　鮮甜感吃得到

台積電工程師「3原因」搶過年輪班！他曝光1天薪水超爽：萬元上下

冷氣團報到12°C凍全台　下波「冰雨彈」集水中！一張圖看2段降溫

快訊／北投明德路深夜「停電一片黑」　台電派員搶修中

騙到229萬元還想再撈80萬　詐騙集團超貪心車手遭逮

員工「被放假」4個月　陸房產業急凍「變相裁員超普遍」

威力彩跟風Sandy吳姍儒大喜！　業者曝6碼「世紀熱門牌」

蕭敬騰登陸春晚過年「很驕傲」　喊話：台灣朋友一定要回家看看

命理師揭拜地基主攻略　誤踩禁忌恐招「不好的東西」

大逃殺玩法、MOBA操作、動漫畫風的完美結合　遊戲《永恆輪迴》

落實防疫基本功　台南市勞工局「虎」恁平安顧健康

瘋狂粉絲三度潛入拉杜卡努家偷她爸的鞋　辯稱只是想要紀念品

生活熱門新聞

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

高雄「台版好市多」600坪大賣場超狂

停機車接觸2分鐘就傳染！高雄男7足跡曝光

即／桃園20處足跡！

曾為年夜飯吵到想離婚　蕭彤雯再婚8年不再搶上除夕班

新春拜年超實用！　LINE「12組免費貼圖」快下載

疑有確診者足跡！高雄一處菜市場周邊廣播：民眾快來篩檢

中山女高生淚求留台　鄉民提2疑點

更多熱門

相關新聞

過年久坐當心健康亮紅燈　同姿勢過久要伸展

過年久坐當心健康亮紅燈　同姿勢過久要伸展

春節連續假期即將展開，受到疫情升溫影響，不少民眾取消了原先的旅遊規劃，乾脆在家耍廢、追劇、玩電腦，但是緊盯3C產品除了傷眼，還因為久坐或是姿勢不良反而容易造成肩緊痠痛甚至是腳麻等症狀，門諾醫院物理治療師陳奕廷提醒民眾，同樣姿勢如果超過1小時，應起來伸展5-10分鐘，才不會讓特定的肌肉群緊繃而感到痠痛不適。

打麻將自摸到手軟！開運5偏方、15大禁忌曝

打麻將自摸到手軟！開運5偏方、15大禁忌曝

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

長輩紅包捨不得花！網激推「1物」不輸現金

長輩紅包捨不得花！網激推「1物」不輸現金

新春拜年超實用！　LINE「12組免費貼圖」快下載

新春拜年超實用！　LINE「12組免費貼圖」快下載

關鍵字：

地基主拜拜除夕過年祭拜

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

吳姍儒證婚儀式美炸！老公激動爆哭「真面目曝光」

吳姍儒披絕美白紗登場！吳宗憲緊牽：最美的新娘

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

小豬羅志祥出席Sandy婚宴　吳宗憲Cue上台

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

獨／Sandy吳姍儒「捧花交棒蘿莉塔」　4人選全女神級

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面