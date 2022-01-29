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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵邀立委同事寫春聯　蘇巧慧揮毫「衝」虎年繼續衝

▲▼民進黨立委林楚茵揮毫寫春聯。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵揮毫寫春聯。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

迎接農曆新年，許多民意代表都會印製春聯並發放給民眾祝賀新春，但除了制式的印製春聯，相信民眾更想看立委親自揮毫，一筆一畫寫下滿滿心意。民進黨立委林楚茵本周的「台灣好聲茵」影片，邀請同黨立委邱議瑩、蘇巧慧、王美惠、蔡易餘、許智傑委員一齊挑戰寫春聯。沒想到隱藏的書法黑馬居然是號稱「立院玄彬」的蔡易餘，在突擊挑戰過程中他寫下「靈活的胖子」並搭配特殊運筆筆法，讓林楚茵直呼「真的是有練過」。

林楚茵笑稱，從各個委員的書寫風格就可以看出個性，像是邱議瑩在正式下筆前，還特別多練習了幾次，可以反映她十分地謹慎小心。

選擇寫「安」的王美惠委員說，「我算寫字比較沒那麼厲害，但誠意絕對一百分。」，祝福台灣人新的一年都能平平安安，尤其在後疫情時代，只要繼續遵守防疫措施，一定都能平安快樂。

蘇巧慧加碼爆料，雖然自己是很認真的學生，但小時候的書法作業「還是會請爸爸媽媽幫忙寫」，這次她也寫下「衝」，代表新年努力拚搏的衝勁，也祝福大家虎年一起衝；而許智傑挑戰「招財進寶」組合字，並搭配及精心設計的姓名落款，他表示平常在服務處也會寫春聯供支持者索取。

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林楚茵蘇巧慧蔡易餘

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