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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

每4分20秒就1人罹癌　台灣年輕病友協會盼推「癌症藥品基金」

▲胰臟癌早期多無明顯症狀，出現嚴重上腹痛通常已是後期癌症。（圖／部立南投醫院提供、記者李佳蓉攝）

▲台灣年輕病友協會希望政府多支持癌症醫療中的經濟弱勢族群。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

根據108年癌症登記報告顯示，台灣每4分20秒一人罹癌，新罹癌人數較107年增加5123人，對此，台灣年輕病友協會日前拜會健保署長李伯璋，盼政府重視癌症醫療課題，並爭取更多癌症新藥給付和癌症藥品基金的推動。台灣年輕病友協會理事劉桓睿表示，癌症醫療是重要課題，國際上晚期癌症治療有越來越多突破性新療法，年輕人在癌症醫療中屬於經濟弱勢族群，需要政府給予更多支持和協助，協會積極爭取健保和癌症藥品基金的推動，要讓癌症新藥看得到也用得起。

根據台灣年輕病友協會發布新聞稿指出，在協會與立委蘇巧慧陳情的過程中，蘇巧慧對於癌症藥品基金的構想也表示認同。蘇巧慧認為，「台灣癌症新藥多元支持基金(TmCDF)」的概念，與《癌症防治法》第16條「國家應寬列人力與經費，確保有效推動癌症防治工作。」立意相符，值得參考。

蘇巧慧表示，自己質詢衛福部時，曾要求進一步研議開辦「健康加值」，讓民眾透過額外付費，取得更多元醫療照護服務，與病友團體提出的概念類似。不過，蘇巧慧也提到，近年中國大陸不斷以「大中華區」的名義，壟斷我國癌症新藥的製造與取得，對台灣製藥產業的發展將有相當不利影響，「衛福部與相關部會應正視，確保癌症新藥供應安全無虞。」

另外，北榮腫瘤免疫治療中心主任陳明晃則是認為，一般來說免疫療法的副作用比標靶治療和化療來得輕，採用免疫療法的癌友，若是治療有效會長期有效，在接受治療後，還能返回職場工作，因它的副作用相對較少，這對癌友來說很重要，有收入的情況下，治療費用重擔就能減輕一些，但標靶治療和化療後，若有部份藥效過了，治療狀況變差，慢慢會有抗藥性出現，也不能在治療期間回到職場。

陳明晃指出，有兩項癌別很需要加速開放免疫療程給付，首先是食道癌，現階段的健保給付只針對2種化療，大多癌友是藍領階級，第一線治療過後要再進到第二線治療時，因為自付藥品費用超過預算，就算有的費用約一周3、4千元，但對經濟能力較無力的癌友來說，是一大負擔，中斷治療的情況下，就會錯過治療黃金時期。第二個癌別為「胃癌」，現階段的治療也都只有部份補助，若是進到免疫療法加化療的階段，健保不給付，在造成經濟負擔的情況下，會影響癌友治療意願。

台灣年輕病友協會表示，長庚大學醫務管理學系教授、健保會委會委員盧瑞芬對於癌症藥品基金也表示支持，她認為，病友團體提出「癌症藥品基金制度」這項政策出意良善，社會上確實有不少癌友因為治療的關係傾家盪產，「我支持該基金在不會動用到健保的資源前提下成立。」

盧瑞芬表示，站在健保會的立場，大家看的是全面的健保費用，合理的分配是一個必要遵守的原則，因為若是從健保資源分配來看只針對癌症新藥提供補助，其他疾病病友會覺得不公平，會有公平性的問題，建議協會也可以找慈善家、企業家來長期支持基金的推動。

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