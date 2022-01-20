綠營黨慶賣酒、批蔡英文「孬種」被起底　王定宇曝禾餘創辦人雙面證據

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）



實習記者張鈞量／台北報導

「禾餘麥酒」創辦人陳相全日前攻擊民進黨支持者「塔綠班」，由於其表現悖於過去親綠的行為，引起各界熱議。民進黨立委王定宇20日表示，陳相全一方面批評太陽花學運、總統蔡英文、支持新黨台北市議員侯漢廷，另一方面卻又在民進黨黨慶上賣酒、在民進黨立委林楚茵的節目中推銷麥酒，他據此批評陳相全是「不誠實二面人生」。

王定宇透過臉書解釋，事情是這樣炸開的，粉專「農藝女孩看世界」日前發文，認為國人在疫情下，應團結購買台灣自家農產品，沒想到引來陳相全（Robert Chen）在下方留言酸「塔綠斑（班）無誤」，引發網路爭論。

王定宇批評，「看看這個『禾餘麥酒』的『不誠實二面人生』」，陳相全的第一面是「毫無來由地仇視台灣本土力量」，在2014年太陽花學運時怒嗆學運領袖和學生「為什麼我們不能槍斃這些叛國賊？」，2018年他也嗆蔡英文，「沒看過像蔡英文這樣孬種的中華民國總統」。

王定宇回顧，陳相全還說台灣政府很爛，願意留在台灣的人是「腦袋有洞」，並表態支持涉犯共諜案的新黨侯漢廷參選議員，表示侯漢廷若當選，他要送10箱啤酒。

王定宇強調，「禾餘麥酒」陳相全的另一面，卻是和綠營越來越近，2019年參加了民進黨黨慶「台灣派對」擺攤賣酒，2020年陳相全還上民進黨立委林楚茵的YouTube節目採訪，推銷禾餘麥酒是台灣本土品牌。另外，禾餘麥酒也參加了經濟部「Buying Power社會創新獎」，成為得獎者手中的禮品之一。這讓他不禁反問，「你覺得這種『不誠實二面人生』的產品，會是好產品嗎？」