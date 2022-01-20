林楚茵爆雲林張家青埔宮違建鐵證　農舍超蓋、車道植栽違規使用

▲林楚茵透過臉書質疑雲林張家農舍爭議。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林楚茵20日透過臉書，回顧2019年底雲林縣前縣長張榮味豪華違建農舍「青埔宮」爭議，並出示最新空照圖證據，追討縣長家族帶頭濫用農地蓋違建。而民進黨立委林靜儀也說，揭開這些弊案，可改革地方政治文化，讓地方政治更加清明。

民進黨立委蘇治芬上周喊出下架雲林張家，監察院派出3名監委將調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉侵占國有地、濫墾山坡地案，林楚茵今天上午也透過臉書質疑，2019年被踢爆的青埔宮違建，張麗善同樣宣稱一切合法，不過，合不合法不是縣長自己說了算，請雲林縣政府不要神隱，積極處理青埔宮違建，還社會公理與真相。

林楚茵揭露，根據《農業用地興建農舍辦法》第九條規定，農舍用地面積不得大於農地面積的10%，同時應要保留90%以上供農業生產使用的完整區塊，經她查詢內政部的地籍圖資網路便民服務系統，發現張家青埔宮的農舍是個大違建，因其農舍面積超過了農業用地的10%，剩下的土地也多被作為車道和植栽，真正可以農用的面積已所剩無幾。

林楚茵批評，雲林身為農業重鎮，但縣長家族卻帶頭濫用農地蓋違建，真諷刺，「張麗善會如此理直氣壯反駁指控，背後原因在於土地使用的主管機關就是雲林縣政府，縣長如果要護航，農業處敢積極查處嗎？」

林靜儀上午也在受訪時說，過去很多地方民眾、議員忍受這些地方上的事情，很難獲得全國關注，所以讓其可以在地方上可以為所欲為，「我覺得藉由這一次揭開這麼多嚴重的弊案，能夠讓全台一起來檢視，對於我們地方政治的文化改革、地方政治更加清明是很重要的一個階段。」