柯建銘「綁3條件」暗示續任總召　點名鄭運鵬「凌晨發文新常態」　

▲柯建銘感謝所有民進黨團成員的努力。（圖／翻攝柯建銘臉書，下同）

實習記者張鈞量／台北報導

立法院臨時會28日落幕，民進黨團也完成幹部交接。民進黨黨團總召柯建銘表示，感謝黨團同事的努力，完成一修憲、二預算（中央政府總預算、海空戰力提升特別預算）及11項重大法案。他也打趣地拋出了三個條件，包括：70歲以上、連任9屆立委以上、頭腦清楚，「暗示」自己還是下一任總召的人選。

柯建銘29日清晨透過臉書表示，史上開得最久的下半年會期，沒有寒假的臨時會，終於落幕了，臨時會可說是開好開滿（1/3至1/28），「感謝黨團成員們共同努力，才能在昨晚6時30分正式結束」，完成一修憲、二預算（中央政府總預算、海空戰力提升特別預算）及11項重大法案，「大家辛苦了！感謝！」。

對於民進黨團幹部過去一年的努力，柯建銘也表示感謝，「功勞苦勞都有的，認真負責、全心投入一年的幹事長劉世芳、書記長蔡適應，副幹事長黃世杰、蔡易餘，副書記長洪申翰、陳秀寶，沒有他們共同努力，黨團戰力無法發揮」。

透過臉書發文，柯建銘也公布了下屆黨團幹部的名單－幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀，副幹事長黃世杰、林靜儀，以及副書記長王美惠、林楚茵。

有趣的是，柯建銘在文末也特別點名新任幹事長鄭運鵬趕快起床分享貼文，「凌晨發文會是新常態」。鄭運鵬見狀後，則是一大早就在自己的臉書粉專轉貼柯建銘臉書貼文，並向大家宣布「辣個男人回來了」、「今天起，桃園勇者回任民進黨黨團第五會期幹事長，請多多指教」。