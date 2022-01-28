韓國瑜邀宴朱、江、趙　江啟臣曝談話內容：沒談任何選舉的事

▲韓國瑜昨晚做東，邀請朱立倫、江啟臣、趙少康共進晚餐。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康27日晚間會面聚餐，並同步在臉書發文，引發外界討論。江啟臣28日受訪時表示，因為前陣子大家都很忙，過年前韓市長提議可以聚一下，只是一般的餐敘，他也強調，昨天就是大家聊聊天，「沒有談到任何選舉的事。」

藍營「四大天王」餐敘，由韓國瑜做東，邀請朱立倫、江啟臣、趙少康共進晚餐，四人同步於昨晚10點半在臉書發文。韓國瑜PO文表示，「美好的夜晚！祝福大家新年快樂！#人心齊#泰山移」，趙少康表示，席間相談甚歡，並說下次要換他請大家聚餐，展現藍營團結氣氛。

韓、朱、趙、江四人同框引起外界討論。江啟臣今（28日）受訪時表示，大家想太多了，其實就是過年前餐敘，一方面跟大家拜年，也覺得此時此刻的國民黨應該讓外界有一種團結、團員的感覺，「就是一個一般的餐敘。」

至於昨天的談話內容，江啟臣說，前段時間大家黨務、選務都很忙，過年前韓市長提議可以聚一下，其實過去我們各自私下也有餐敘，昨天倒是第一次四人聚在一起吃飯，「感覺蠻好的，餐敘後也約了下一次誰要來安排，下一次就是少康兄。」

媒體追問，會中有沒有談到2024佈局？江啟臣說，就是一般的餐敘，大家聊聊天，選務工作就算要談也不會在這樣的場合來談。至於聚餐為何沒有邀新北市長侯友宜，江啟臣則說，自己是受邀者，這部分並不清楚。