中部第一家獲HACCP認證屠宰場　和榮意：最好豬肉留給台灣人吃

▲雲林縣和榮意食品有限公司今年1月成為中部第一家取得HACCP認證之屠宰場，雲林縣長張麗善、農業處長吳芳銘今前往貼紅榜道喜。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日本官方規定自去年6月起，非HACCP（屠宰場危害分析重要管制點）屠宰場提供的畜禽肉品均不得進入日本。雲林縣和榮意食品有限公司今年1月成為中部第一家取得HACCP認證之屠宰場，其為結合屠宰、分切等一貫化生產作業均符合HACCP規範，雲林縣長張麗善、農業處長吳芳銘今（28）前日往貼紅榜道喜。

和榮意食品有限公司董事長陳東意表示，宰豬最重要是衛生，從人道屠宰到預冷到分切在HACCP都有標準流程與規定，HACCP申請需要通過五個關卡，每一關都有十多位博士現場實審，而最後一關在防檢局更需經過25位博士審查，在有相當難度的情況下由公司副總領導中順利通過，實在不容易。

▲雲林縣和榮意食品有限公司今年1月成為中部第一家取得HACCP認證之屠宰場，其為結合屠宰、分切等一貫化生產作業均符合HACCP規範，農業處長吳芳銘（左）特前往道喜。（圖／記者蔡佩旻攝）

被問起「雲林快樂豬」未來是否開闢外銷，陳東意直言，生鮮肉品目前工廠毛豬最高屠宰量一日僅400頭，在國內連鎖及地方生鮮超市銷路上已供不應求，如果外銷走向調理加工品類，陳東意接著說，「把最好的豬肉留給台灣人吃比較實在」。

縣長張麗善表示雲林縣為養豬第一大縣，為了替消費者把關，雲林縣不僅成立零瘦肉精聯盟、創立「雲饗豬」品牌，更積極推動屠宰場現代化、肉品冷鏈升級。很驕傲和榮意食品有限公司堅持所有豬隻皆由契作牧場細心呵護、每月超過300項嚴格檢驗標章認證，且不斷更新屠宰場內設備及現場人員訓練，取得縣內第一家符合HACCP規範之屠宰場，讓台灣豬可望重返外銷，創造榮耀。

▲針對「雲林快樂豬」未來是否開闢外銷，董事長陳東意（左）說「把最好的豬肉留給台灣人吃比較實在」。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業處長吳芳銘表示，和榮意食品有限公司與雲林縣府品牌合作已屆十個年頭，去年度再次合作打造雲林豬肉的專屬品牌「雲饗豬」雲林豬肉精品。期待縣內屠宰業者全面配合當前消費趨勢與品質之要求，踴躍申請屠宰場HACCP驗證，以提升肉品安全，讓雲林肉品產業健全發展、迎向世界的舞台。

▲雲林縣和榮意食品公司生鮮肉品目前工廠毛豬最高屠宰量一日僅400頭，在國內連鎖及地方生鮮超市銷路上已供不應求。（圖／記者蔡佩旻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►春節連假國1北虎尾交流道封閉 警公布替代道路

►斗六慶典月一路熱鬧到元宵 市長林聖爵邀民眾「登門拜訪」

►垂釣不會再被趕了 雲林縣政府公告開放垂釣區

►綻放滿山谷！草嶺仙境迎新春 雲林櫻花季1／29登場



