新北翁雲林北港超商內徘徊　還好有防走失手環！警聯繫家人接回

▲迷途老翁嚴重失智且行動不便，警員檢查老翁身體狀況時，觀察到他手腕上配戴防走失智慧手環，立即將老翁帶返警所、聯繫遠在北部的家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

北港警分局北港派出所警員歐銓裕、詹佳怡日前巡邏時接獲熱心店家報稱「有迷失老人在店家內遊走」，立即前往了解，發現該名老翁嚴重失智且行動不便，警員檢查老翁身體狀況時，觀察到他手腕上配戴防走失智慧手環，立即將老翁帶返警所、聯繫遠在北部的家屬。

據了解，80歲蔡姓老翁長期有失智症狀，平時與家人同住新北市，時常提及「想回北港老家看看」。26日一大早老翁向家人說要搭車到北港，家人不以為意，不料蔡翁出門後就失去了聯繫，因老翁右腳裝著義肢行動不便，心急如焚的家人多方連繫北港親友，均沒有消息，深怕老翁遭遇不幸。

所長黃子晉表示，員警將老翁攙扶到警所休息，但他一直浮躁不安，直說他得快點回家。蔡翁居住於北港的親屬急匆匆的到所與他相認，忍不住感動的泛淚，員警也深受感動，親送他們搭上車返家後才放心。

警方呼籲，若家中有失智長輩或容易走失的家屬，可向各縣市府社會局申請「防走失手鍊」，透過手鍊編號連結社政、警政系統，快速查詢走失者身分及通知聯絡人，或在身上配掛聯絡資訊、直接在衣服縫上聯繫方式，以減少不必要的意外發生。

▲迷途老翁嚴重失智且行動不便，警員檢查老翁身體狀況時，觀察到他手腕上配戴防走失智慧手環，立即將老翁帶返警所、聯繫遠在北部的家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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